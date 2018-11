Debate sobre redes criativas globais que divulgam cultura e um Afro Baile, na abertura do TIMC

A conferência “Global Creative Network” realiza-se logo à tarde, a seguir à abertura oficial da edição de 2018 do festival This is My City (TIMC), às 17h30 no edifício das Oficinas Navais 2. O PONTO FINAL falou com três dos oradores e criadores de redes globais na área do teatro, Erik Kuok, da Creative Links, e na música, Luís Viegas da editora “Ao Sul do Mundo” e Márcio Laranjeira, da “Lovers & Lollypops”. Na palestra participam, também, Paulo Rego, da Global Media, João Vaz, da Patacas Discos, e Wilson Vilares, que assumirá, a partir das 19h, o papel de Dj Celeste Mariposa, dando início ao primeiro Afro Baile do TIMC.

Cinco oradores, de Macau e de Portugal, marcam presença na conferência “Global Creative Network” que se realiza logo à tarde nas Oficinas Navais 2, um dos eventos que marcam o arranque, hoje, da edição de 2018 do festival This is my City (TIMC), que este ano se estende a Zhuhai, Shenzhen e a São Paulo, no Brasil. O PONTO FINAL conversou com três dos oradores, Erik Kuok, da Creative Links, a construir redes globais na área do teatro e das artes performativas, Luís Viegas da editora “Ao Sul do Mundo”, e Márcio Laranjeira, da “Lovers & Lollypops”, ambos da indústria da música. O debate, onde participam, também, Paulo Rego, da Global Media, João Vaz, da Patacas Discos, e Wilson Vilares, realiza-se entre as 18 e as 19 horas e vai centrar-se nas colaborações e parcerias que estão na base desta rede global criativa e no aprofundar das relações, contactos e influências. A partir das 19 horas, o orador da conferência Wilson Vilares assume o seu alter ego, Dj Celeste Mariposa, para dar início à festa com um Afro Baile, onde ritmos africanos são falados em português.

Erik Kuok adiantou que vai abordar a sua experiência na construção da rede a que tem estado ligado em diferentes partes do mundo, com vista a “levar o trabalho de artistas de Macau para o mercado global”. Erik Kuok, director do “BOK Festival” e da “Point View Art Association”, fundou em 2009 a “Creative Links”, que faz a curadoria de colaborações entre o sector público ou privado com o sector empresarial, para promover as artes performativas locais e indústrias criativas no mercado internacional. “Nos últimos anos tenho feito o meu trabalho mais fora de Macau do que em Macau, porque há assim mais oportunidades de levar as obras de teatro locais para o palco internacional e fazer digressões”. A rede de Erik Kuok estende-se já desde a Ásia, à Europa e ao continente norte-americano, especificamente, ao Canadá.

Estender redes para chegar ao mercado global

Luís Viegas, da editora Ao Sul do Mundo, afirma não ter dúvidas de fazer parte desta rede criativa global há já alguns anos. “Desde a criação da Ao Sul do Mundo e principalmente nos últimos três anos temos tido participações em vários mercados, desde o Atlantic Music Expo, em Cabo Verde, a WOMEX, em Berlim, à SIM [Semana Internacional de Música] em São Paulo, ao Mozambique Music Meeting, e, muitas vezes, vamos com artistas fazer ‘showcases’, outras vezes vamos só procurar oportunidades quer de compra quer de venda”, disse, ontem, em conversa com o PONTO FINAL. A editora tem marcado presença, também no South by Southwest (SXSW), nos Estados Unidos da América, assim como no MIL – Lisbon Music Network, em Portugal, e MaMA, em Paris. A rede criativa da Ao Sul do Mundo já se estende a países como Brasil, Moçambique, Cabo Verde, Angola, Portugal, Espanha, França e Alemanha, “estes têm sido os nossos mercados de maior intercâmbio”, acrescenta. Entre os artistas que a editora representa incluem-se nomes como Selma Uamusse, Throes + The Shine, Conan Osiris, Elza Soares, Bulimundo, Liniker e os Caramelows. “Nós representamos, acima de tudo, música com identidade, com tradição, mas que trai um pouco a tradição, ou seja que tenha alguma coisa de contemporaneidade associada e representamos 40 e tal artistas, entre os que representamos em Portugal, vindos de fora, e aqueles que representamos de Portugal ou de outros países noutros territórios, com parceiros obviamente, senão não conseguiríamos tudo sozinhos”, explicou.

Luís Viegas dá como exemplo dessa participação activa na rede criativa global a vinda da editora a Macau, enquanto decorrem outros projectos. “Neste momento estamos aqui na China, tenho a Selma Uamusse a ir para o Brasil, tenho uma banda brasileira e mexicana na península ibérica, portanto aquilo que nós fazemos tem tudo a ver com o tema e eu vou falar sobre a forma como a cultura hoje em dia se dissemina”, disse. O editor de música apontou, porém, que há também “limitações” e “dissabores”, neste estender de redes. Como por exemplo “as limitações de vistos”. Também tenho alguns dissabores na história das ‘tours’ que temos feito, relativamente a grupos que perdem espectáculos por serem angolanos e por não entrarem no continente norte-americano. A palestra tem muito a ver com o trabalho que nós desenvolvemos e com as oportunidades que nós encontramos em todos os mercados, ou seja em proporcionar toda esta mistura cultural nos mercados de forma sustentável”.

Redes e contactos que geram novos projectos

Márcio Laranjeira, da editora Lovers & Lollypops, afirma que se conseguir estabelecer “uma série de contactos e de ‘links’ que possibilitem trazer artistas portugueses cá e levar artistas de Macau e da China a Portugal esta vinda será um sucesso”. Márcio Laranjeira vem para partilhar a sua experiência do trabalho desenvolvido em Portugal, com artistas portugueses, lá fora, e internacionais, em território português e, também, mostrar os dois festivais que promove em Portugal, o Milhões de Festa, em Barcelos, e o Festival Tremor, na Ilha de São Miguel, nos Açores. Laranjeira descreveu os festivais como “de descoberta”. Não são festivais muito grandes a nível de capacidade, o Milhões de Festa alberga 3.500 pessoas, e o Tremor é um festival para 1.500. “O que tentamos fazer é confrontar o público com experiências musicais novas, também é isso que o nosso público procura, ser surpreendido, conhecer novas sonoridades, daí ser uma oportunidade óptima para conhecer conteúdos diferentes, o contexto é propício a essa descoberta”.

Explica Laranjeira que “o Milhões é um festival de Verão, ‘outdoor’ com quatro palcos, tem uma piscina e um espírito mais veraneante. O Tremor acontece em Ponta Delgada, em salas, numa lógica de utilização de vários espaços, tem essa diferença na mobilidade das pessoas e na forma como as pessoas vêm os concertos”. Já o espírito programático de ambos os festivais é semelhante, “não é tão ‘world music’, também tem heavy metal, música electrónica, abordagens mais pop, é um bocadinho mais anglo-saxónico”, esclareceu.

Laranjeira refere que já tem participado neste tipo de encontros, como feiras e festivais de ‘showcase’, principalmente na Europa e nos continentes Sul e Norte-americano. “É sempre muito interessante conhecer pessoas que trabalham no mesmo que nós, mas em contextos diferentes, com públicos e artistas diferentes, essa troca é sempre muito enriquecedora, principalmente porque a partir dessa troca geram-se contactos, ligações, novos trabalhos e novos projectos. Às vezes há uma troca de e-mails mas, depois, ao conhecer a pessoa e estar com ela e falar com ela muda completamente a forma como se trabalha e a forma como se pode perspectivar projectos para o futuro”, disse.