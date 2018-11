Urso Bobo faleceu ontem aos 35 anos

Bobo, um urso-negro-asiático resgatado nos anos 80 de um restaurante em Macau, morreu ontem aos 35 anos de idade no Jardim da Flora, que lhe serviu de residência ao longo dos anos.

Segundo uma nota do Governo, o urso apresentava várias doenças, incluindo a degenerescência das articulações e cataratas, provocando-lhe movimentos mais lentos. Bobo começou a ter perda de apetite e a mostrar-se cansado mentalmente no início do ano, tendo exames de urina revelado que o animal sofria de Klebsiella pneumoniae, uma bactéria que habitualmente vive nos intestinos mas que pode causar problemas mais graves caso se propague pelo resto do organismo.

Apesar de medicado, a situação do urso manteve-se instável ao longo dos últimos meses, acabando por falecer também devido à idade avançada e deterioração das funções dos órgãos, acrescenta a nota do Executivo.