Tutor suspeito de abuso sexual de cinco menores

O tutor de um centro de explicações no Fai Chi Kei é suspeito de ter abusado sexualmente de cinco menores do sexo masculino, tendo sido detido na passada segunda-feira pela Polícia Judiciária (PJ). De acordo com a Rádio Macau, o homem de Hong Kong, de 35 anos, é suspeito de violação, coacção sexual e abuso sexual de crianças e foi presente ontem ao Ministério Público, não sendo ainda conhecida a medida de coacção aplicada.

Uma das alegadas vítimas do tutor natural de Hong Kong, acompanhada dos pais, apresentou queixa na PJ no passado domingo. A PJ reportou o caso à Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ). Através da investigação, as autoridades chegaram a outras quatro alegadas vítimas e contactaram os pais. Os alegados abusos sexuais terão ocorrido sempre no interior do centro de explicações e as alegadas vítimas têm entre 10 e 14 anos, diz a mesma emissora, acrescentando que todas as alegadas vítimas são do sexo masculino.

Segundo o chefe do Departamento de Ensino da DSEJ, Kong Ngai, o organismo vai avançar com uma investigação administrativa sobre o caso, tendo acrescentado que ainda não foi possível contactar o proprietário do centro de explicações onde o homem trabalha, que tem alvará desde 2015. Este tutor não estará registado em outras instituições educativas ou centros de explicações, referiu a DSEJ. O suspeito, portador de ‘blue card’, poderá ter estado a trabalhar algum tempo de forma ilegal neste centro de explicações, já que a PJ tem registo de que o homem terá começado a trabalhar em 2016 e a DSEJ tinha registo de que só teria iniciado funções no ano seguinte. Wong Chi Iong, chefe da Divisão de Extensão Educativa da DSEJ, diz que a direcção vai enviar todos os dados à PJ.