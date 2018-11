Sequestros no sector do jogo diminuem mais de 30%

No âmbito das actividades do sector do jogo, a Polícia Judiciária instaurou um total de 1338 processos-crime entre Janeiro e Setembro de 2018, adiantou ontem Wong Sio Chak, mais 1,1% do que no mesmo período do ano transacto. Ainda assim, o número de sequestros diminuiu 31,6%. O Governo quer “purificar o ambiente de segurança dos casinos e das periferias”.

TEXTO: André Vinagre

Na conferência de imprensa para a apresentação do balanço da criminalidade em Macau nos primeiros nove meses do ano, Wong Sio Chak, secretário para a Segurança, isolou os números referentes à criminalidade associada ao sector do jogo e anunciou que, apesar de ter havido uma redução no número de sequestros, a Polícia Judiciária (PJ) instaurou mais processos-crime ligados à actividade.

“As autoridades de segurança continuam a proceder à avaliação do impacto que o desenvolvimento da indústria do jogo produz na segurança pública de Macau”, começou por dizer o secretário, na apresentação dos números da criminalidade associada às actividades do jogo no território, acrescentando que, de Janeiro a Setembro deste ano, a PJ instaurou um total de 1338 processos-crime relacionados com o jogo, o que representa um aumento de 1,1% face aos 1323 processos registados no período homólogo de 2017.

Particularmente acerca dos crimes de sequestro, a secretaria da Segurança indicou que a polícia instaurou um total de 232 processos, o que se traduz numa descida de 31,6%, comparativamente aos 339 registados no mesmo período do ano passado. Do total, 218 tiveram origem nos crimes de usura, cujo somatório deste tipo de crimes associados ao sector do jogo foi de 390. O ano passado, tinham sido registados 314 casos no mesmo período. Wong Sio Chak disse ainda que, nos primeiros três trimestres, a polícia desmantelou vários grupos dedicados à prática destes crimes, “acreditando-se ser esta a principal razão pela qual os crimes de usura tenham registado uma subida”, referiu o governante. Ainda sobre os crimes de usura e sequestro, o relatório indica que a maioria teve lugar dentro dos casinos, “não existindo indícios de que os mesmos extravasem esse ambiente, o que quer significar que a sua ocorrência não constituiu ameaça na segurança da sociedade de Macau”.

Entre Janeiro e Setembro, registaram-se ainda 16 casos caracterizados por “associação criminosa”, menos dez do que durante o mesmo período de 2017, e foram também instaurados dois processos-crime por “associação secreta”. No mesmo balanço, o Governo diz que os Serviços de Polícia Unitários (SPU) coordenaram a PJ e o CPSP em 35 operações de combate à criminalidade dentro dos casinos e nos arredores durante o passado mês de Outubro. A PJ e o CPSP procederam, respectivamente, a 20 e 21 operações de rusga.

Com o objectivo de “purificar o ambiente de segurança dos casinos e das suas periferias”, o responsável pela tutela da Segurança referiu que a PJ e o CPSP efectuaram, desde Maio, mais de dez operações conjuntas contra a criminalidade e, no futuro, irão “proceder ininterruptamente à avaliação global da situação de segurança, bem como implementar várias operações contra a criminalidade”.