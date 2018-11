Parar para observar a cidade e fixar a fugacidade do movimento e a permeabilidade do espaço

“Fleeting Speeds” é a primeira exposição a solo em Macau do arquitecto Ricardo Santos Meireles, que inaugura a 29 de Novembro, às 18h30, na galeria da Creative Macau. A experiência constitui-se por três partes, que partilham o mesmo tema, que tenta “sintetizar um modo particular de observar a cidade”, e desenvolve-se com recurso à fotografia, vídeo e instalação.

TEXTO: Cláudia Aranda

“Começou tudo da fotografia, de deambular na rua, por aqui e por ali, a captar a cidade e o movimento das pessoas que estão sempre desfocadas, não se percebe a personalidade das pessoas, mas há um movimento como entidade. E, cá está, é um momento de pausa na cidade, porque as pessoas muitas vezes percorrem-na no seu dia-a-dia, olham, mas não vêem. E o que eu digo é: Neste momento de pausa eu parei, olhei e observei, e vejo na cidade algo mais ou redescubro algo na cidade que todos os dias nos passa ao lado”, explica Ricardo Santos Meireles, em conversa com o PONTO FINAL. O arquitecto inaugura a 29 de Novembro, às 18h30, “Tempos Transitórios” ou “Fleeting Speeds”, na Creative Macau, a sua primeira exposição individual, que se desenvolve por três partes, fotografia, vídeo e instalação.

“O projecto aqui apresentado tende a sintetizar um modo particular de observar a cidade. O importante é perceber onde vivemos, as memórias e identidade que este lugar tem. As pessoas estão constantemente em movimento enquanto que estes espaços tendem a ser permeáveis”, descreve o arquitecto na memória descritiva do projecto artístico.

Na secção da fotografia vão estar expostas “12 imagens, em grande formato, com um metro por 80 centímetros de dimensão, em tons sépia”, diz o fotógrafo ao PONTO FINAL. Neste caso, “a transferência do registo fotográfico para o suporte físico também, em si, se torna parte essencial das peças” em exposição, adiciona. “Não é uma impressão de loja, é um processo manual, em que imprimo as imagens por partes, como um puzzle, em pequenos quadrados, e depois faço uma transferência manual dessas imagens para um suporte físico, que neste caso é tela”. Este material vai ser emoldurado em madeira, “que não está tratada, mas que no contexto da imagem faz sentido, porque as próprias imagens são muito cruas”, explica.

Diz o arquitecto e fotógrafo que neste registo fotográfico, realizado em vários lugares em Macau, capta a “a essência do construtivo, da parte existente na cidade”, que se cola a “uma espécie de elemento paralelo que é a figura humana, que está sempre presente em cada imagem, através do movimento das pessoas na cidade”. No entanto, sublinha, “o ênfase está na cidade e não nas pessoas. Mas elas e o movimento delas fazem parte da cidade”, acrescenta. O resultado é um “registo do movimento dos fluxos pedonais” e da “memória local, da sua identidade, como fachadas, gradeamentos, simbolismos onde o movimento das pessoas se desvanece”.

A segunda parte da exposição consiste em “cinco minutos de vídeo, em que faço o mesmo tipo de registo, mas no formato vídeo, isto é, filmei em vários lugares de Macau, onde capto vários tipos de movimentos na cidade e onde fixo, também, diferentes momentos da história relacionados com o tempo e o momento construtivo em Macau”, explica. O vídeo resulta da procura de entender como se processa o movimento urbano, os fluxos esporádicos, uns mais lentos, outros rápidos. “O essencial é sempre o registo fixo daquelas memórias do lugar face ao movimento fugaz das pessoas que percorrem, olham mas não param para observar e assimilar onde vivemos”, acrescenta.

“Eu observo, eu faço parte”

Na terceira parte, da instalação, o artista tenciona “mostrar em formato de painel o individual destas imagens num contexto plural”. Conta que quis “criar um painel grande que deve ocupar pelo menos dois por quatro metros. Vou juntar este apanhado de fachadas e de elementos de edifícios, tubagens, janelas, texturas, todos esses elementos que fazem parte do que é esta cidade em que vivemos, em que cada imagem visual tem a sua personalidade”. Em frente a estas imagens, há lamelas de acrílico suspensas que fazem uma espécie de mediação do espaço entre o que é observado e quem observa. “No fundo é encontrar um meio de olhar para as imagens de duas maneiras”, sendo que esse filtro “acaba por ser um meio reflector, que deixa transparecer ao mesmo tempo que reflecte o observador”, para materializar a ideia “eu observo, mas faço parte, também, do sistema, da cidade”, explica.

Este trabalho que agora se vai desenvolver no espaço da Creative Macau teve início “há uns quatro anos”, diz o artista. “Como tive a proposta para fazer a exposição pensei dar uma conclusão a este projecto, a que já tinha dado início. No fundo, tem a ver com a minha experiência, a arquitectura, toda esta experiência pessoal de sete anos que já estou em Macau e a relação com o espaço, com as vivências, e a cidade em si”, conclui.