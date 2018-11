‘Offshores’ têm até Março de 2021 para alterar objecto social

O Governo deu às empresas ‘offshore’ 90 dias após a entrada em vigor da lei que visa acabar com este regime para alterarem a sua firma e objecto social caso queiram continuar a sua actividade em Macau. As empresas que o fizerem até Março de 2021 continuarão isentas de impostos, taxas e emolumentos notariais e de registo comercial.

TEXTO: Catarina Vila Nova

As empresas ‘offshore’ com actividade em Macau têm até 29 de Março de 2021 para proceder à alteração de firma e objecto social se quiserem continuar a operar no território. A data foi ontem avançada por Vong Hin Fai, presidente da 3ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL), após uma reunião com representantes do Governo para discutir na especialidade a proposta de lei que visa revogar o regime das ‘offshore’ na RAEM. A partir do próximo mês e até ao final de Março, o Governo vai contactar todas as 355 instituições ‘offshore’ com actividade no território para prestar apoio aos trabalhadores que eventualmente vão perder o emprego como consequência da proposta de lei.

A partir de 1 de Janeiro de 2021 o Governo pretende acabar com a actividade das instituições ‘offshore’ em Macau. Contudo, aquelas que quiserem continuar a operar no território podem fazê-lo, devendo, para isso, proceder à alteração de firma e objecto social até 90 dias após a entrada em vigor da proposta de lei. Este prazo terminará a 29 de Março de 2021 e as empresas que cumprirem estas regras até esta data vão continuar a gozar da isenção dos respectivos impostos, taxas e emolumentos notariais e de registo comercial.

Os 90 dias definidos pelo Governo parecem curtos para a 3ª Comissão Permanente, que recordou aos membros do Executivo que algumas ‘offshores’ contam com sócios no estrangeiro. “Tendo em conta que há muitas instituições que contam com sócios internacionais, se calhar necessitam de mais tempo para tratar dessas formalidades de alteração da firma e objecto social”, considerou Vong Hin Fai.

Entre Dezembro e Março, um grupo de trabalho constituído pela Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) e Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) irá contactar as 355 instituições ‘offshore’ que operam em Macau para averiguar quantos trabalhadores vão precisar de apoio. “O Governo já contactou com cinco empresas e pretende arrancar com os trabalhos de contacto com as restantes 300 e tal empresas em Dezembro e concluir o respectivo trabalho no primeiro trimestre do próximo ano. Isto é para ver como o Governo poderá apoiar essas instituições a reconverter as suas actividades e quais são os trabalhadores que necessitam de reconversão profissional ou outros apoios”, explicou Vong Hin Fai.

Até à data, seis empresas já manifestaram ao IPIM a sua intenção de fechar actividade na RAEM na sequência da proposta de lei. Destas, o Governo já contactou cinco instituições e 15 trabalhadores, dos quais dois disseram precisar de apoio para procurar um outro emprego. Segundo números ontem divulgados por Vong Hin Fai, as 355 instituições ‘offshore’ registadas em Macau empregam cerca de 1.700 funcionários. “O Governo realçou que vai dar muita atenção às medidas a adoptar para apoiar os trabalhadores depois da entrada em vigor desta lei”, assegurou o deputado.

De forma a facilitar a transição das instituições ‘offshore’ em “empresas gerais”, o IPIM lançou um conjunto de serviços ‘one-stop’. Foi ainda criada uma linha aberta (8798 9240) para as companhias que queiram obter mais informações acerca da proposta de lei e um outro contacto telefónico (8399 9856) para os funcionários.