Criminalidade desce e Governo diz que Macau vive situação de segurança “estável e boa”

Nos primeiros nove meses do ano, o crime diminuiu em Macau. Segundo os dados do relatório de balanço da criminalidade entre Janeiro e Setembro, apresentados por Wong Sio Chak, apenas os crimes contra o património aumentaram. O governante disse ainda que a lei da cibersegurança e o banco de dados de ADN avançam no próximo ano.

TEXTO: André Vinagre

Foi ontem apresentado o relatório do balanço da criminalidade nos primeiros nove meses deste ano. Wong Sio Chak, secretário para a Segurança, apresentou os números onde se verifica que a totalidade da actividade criminosa diminuiu 1,8% relativamente ao período homólogo do ano passado. A criminalidade violenta, em particular, diminuiu 23,9%.

Segundo os números apresentados, entre Janeiro e Setembro deste ano as autoridades instauraram no total 10.559 inquéritos criminais. Quando comparado com o mesmo período de 2017, altura em que foram instaurados no total 10.751 inquéritos, verifica-se uma queda de 1,8% nos delitos. O relatório faz a segmentação dos tipos de crime e revela que apenas os crimes contra o património aumentaram durante este período, com uma subida de 9,8%. Os crimes contra a pessoa diminuíram 8%, os crimes contra a vida em sociedade diminuíram 14,3%, os crimes contra o território diminuíram 38,2% e os não classificados diminuíram 12,1%.

Do número total de crimes, foram registados 452 casos de criminalidade violenta, o que representa um decréscimo face aos 594 registados em 2017. Dentro dos crimes de natureza violenta, os crimes de abuso sexual de crianças aumentaram dos 14 para os 16 registados este ano. De resto, os sequestros diminuíram 31,6%, os roubos diminuíram 34,7%, as violações diminuíram 20,8% e a quantidade de homicídios em Macau, dois, manteve-se inalterada relativamente aos primeiros três trimestres de 2017.

CRIMES CONTRA O PATRIMÓNIO AUMENTAM

O aumento do número de crimes contra o património deveu-se, sobretudo, ao aumento dos crimes de burla e usura, registando-se, respectivamente, aumentos de 24,1% e 26,7%. Já os furtos de viaturas diminuíram 75% e os roubos totais decresceram 34,7%. No período em análise foram registados 687 crimes contra a vida em sociedade, uma diminuição de 14,3% comparativamente com o período homólogo. Neste campo, os crimes de passagem de moeda falsa, falsificação de documento e uso de documento de identificação alheio diminuíram, enquanto o número de crimes de fogo posto se manteve nos 36. Wong Sio Chak anunciou também que os crimes contra o território decresceram durante este período: este ano foram de 622, enquanto o ano passado tinham ocorrido 1007 crimes do género. No que toca aos crimes não classificados, registou-se uma diminuição do consumo de estupefacientes em 38,3% e também um decréscimo no tráfico e venda de droga em 8,1%.

O relatório diz ainda que nos primeiros nove meses deste ano foram registados 600 imigrantes ilegais em Macau, uma descida de 30,4% quando comparado com o mesmo período do ano passado. Foram ainda verificados 20.653 casos de pessoas em excesso de permanência. O Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) autuou 4600 taxistas nos primeiros nove meses do ano, mais 819 do que no ano transacto.

Nos dados apresentados pelo Governo não há referência aos números da violência doméstica, mas, no fim da apresentação dos dados destes primeiros nove meses do ano, Wong Sio Chak adiantou que as autoridades receberam neste período 72 queixas por violência doméstica, mas que apenas um caso foi acusado como tal pelo Ministério Público. O secretário garantiu ainda que, nas próximas versões deste relatório, constarão também os números referentes à violência doméstica.

BANCO DE DADOS DE ADN E LEI DA CIBERSEGURANÇA AVANÇAM

Perante estes números, Wong Sio Chak conclui que “a situação de segurança dos primeiros nove meses em Macau continua a manter um ambiente estável e boa em geral”. Questionado sobre a necessidade da criação da Comissão de Defesa da Segurança do Estado, Wong Sio Chak disse apenas que a comissão tem “características secretas” e que o Governo seguiu normas internacionais.

Sobre a proposta da criação de um banco de dados de ADN, que consta nas Linhas de Acção Governativa para 2019, Wong Sio Chak referiu que espera que este seja implementado no próximo ano e que em breve entre em processo legislativo, já que “é algo muito importante para a investigação criminal”. “Sem uma base de dados é difícil fazer uma investigação”, salientou, não adiantando mais informações. O governante falou ainda sobre a lei da cibersegurança, a qual espera que seja implementada também em 2019.