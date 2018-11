‘Brexit’ não vai prejudicar relações China-UE, diz Carmen Cano de Lasala

A embaixadora da União Europeia para Hong Kong e Macau defendeu que, com o ‘brexit’, “nada vai mudar” nas relações China-UE. Carmen Cano de Lasala foi uma das oradoras de uma conferência sobre as relações entre Pequim e o bloco europeu que ontem decorreu na Universidade de Macau, juntamente com Victor Ângelo, ex-representante do secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

TEXTO: Catarina Vila Nova

Na semana em que a primeira-ministra britânica se prepara para viajar para Bruxelas para finalizar com o Conselho Europeu o acordo que ditará o ‘brexit’, a embaixadora da União Europeia (UE) para Hong Kong e Macau defendeu que a saída do Reino Unido do bloco europeu não vai prejudicar as relações da China com a UE. Numa conferência que ontem decorreu na Universidade de Macau, Carmen Cano de Lasala argumentou que a “resiliência” da UE não deve ser subestimada e que, após o ‘brexit, “nada vai mudar” nas relações China-UE. Victor Ângelo, orador na mesma palestra e ex-representante do secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), apresentou um entendimento diferente, defendendo que, com este “divórcio”, ambos os lados vão perder força, mercados e capacidade de intervenção a nível internacional.

“A UE é muito mais do que o ‘brexit’. Após o ‘brexit’, nada vai mudar nas relações entre a China e a UE. Nós vamos continuar a cooperar com a China em matéria de segurança, alterações climáticas, o acordo [nuclear com o] Irão. As nossas relações vão continuar a ser fortalecidas”, declarou Carmen Cano de Lasala. Para a diplomata, os problemas que espreitam no horizonte vão tocar no Reino Unido e não no bloco europeu. “O problema pode ser para o Reino Unido que se vai encontrar numa situação muito mais isolada”, afirmou a embaixadora, ressalvando que esta é uma situação sem vencedores.

Neste ponto, Carmen Cano de Lasala e Victor Ângelo estão de acordo, com o ex-representante do secretário-geral da ONU a afirmar, em declarações ao PONTO FINAL, que a saída do Reino Unido é um “facto negativo” para os dois lados envolvidos na questão. Contudo, o também membro do Centro de Genebra para Política de Segurança não deixa de recordar que esta separação trará efeitos negativos para ambas as partes. “Que se vai perder força, que se vai perder mercados, que se vai perder capacidade de intervenção a nível internacional com a saída do Reino Unido, é evidente que sim. Dizer o contrário penso que não é correcto”, afirmou.

“SERIA FUNDAMENTAL QUE THERESA MAY PUDESSE CONTINUAR A SER A PRIMEIRA-MINISTRA DO REINO UNIDO”

Theresa May viaja hoje para Bruxelas onde se encontrará com Jean-Claude Juncker, presidente da Comissão Europeia, dias antes de uma cimeira extraordinária marcada para domingo, com o Conselho Europeu, onde os líderes da UE vão finalizar o acordo do ‘brexit’. Acordo este que terá ainda posteriormente que ser aprovado pelo Parlamento britânico, algo que Victor Ângelo duvida que May consiga alcançar. “Muito provavelmente esta proposta não passará no Parlamento de Westminster. Se não passar no Parlamento de Westminster o que é que vai acontecer? Haverá um prolongamento da aplicação do artigo 50º e o Reino Unido só sairá mais tarde? Ou haverá um período de indefinição em que o Reino Unido sairá da União Europeia a 29 de Março como está previsto, mas depois haverá um período de indefinição em relação às relações entre a União Europeia e o Reino Unido? Ou haverá, por exemplo, a hipótese de um novo referendo que altere os resultados do primeiro referendo?”, questionou.

Sobre esta última hipótese, Victor Ângelo não a vê como provável num futuro próximo, a não ser que a data de saída do Reino Unido, 29 de Março de 2019, seja adiada. “O tempo está a passar muito rapidamente e vai ser muito difícil clarificar a situação e, nomeadamente, organizar um referendo ainda a tempo de evitar a saída do Reino Unido da União Europeia, a não ser que a data de 29 de Março seja adiada”, considerou.

Uma outra possibilidade, que nos últimos dias se tem afigurado cada vez mais como provável, é a saída de Theresa May do cargo de primeira-ministra. Publicamente, 26 deputados conservadores já enviaram cartas ao comité 1922 que, ao receber 48, terá que ordenar um voto de não confiança em May no Parlamento. Ressalvando que a posição de May está “extremamente enfraquecida”, Victor Ângelo defende a continuidade da primeira-ministra no cargo, tendo em conta as alternativas. “Por uma questão de equilíbrio, prudência e realismo, seria fundamental que Theresa May pudesse continuar a ser a primeira-ministra do Reino Unido e continuasse a ser o interlocutor da União Europeia no que diz respeito às relações futuras. Apesar de todas as críticas que têm sido feitas contra Theresa May, ela ainda é a pessoa que melhor representa um equilíbrio de posições dentro do Reino Unido”, defendeu.

“OBVIAMENTE QUE NÓS NÃO CONCORDAMOS COM A ABORDAGEM DOS ESTADOS UNIDOS”

Outra questão abordada ontem na conferência foi a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China que deixa no meio – tanto geograficamente como politicamente – a União Europeia. Ressalvando que a UE não “escolhe lados”, Carmen Cano de Lasala afirmou que existem certas acções, tanto da parte americana como da chinesa, com as quais o bloco europeu não concorda. “Obviamente que nós não concordamos com a abordagem dos Estados Unidos. Uma guerra comercial não trará vencedores e haverá muitos danos colaterais. Este não é o caminho mas nós concordamos que deve haver uma mudança de abordagem da parte da China no que diz respeito à implementação das regras. É importante que a China continue a abertura e reforma que começou há 40 anos”, afirmou a embaixadora, referindo-se ao conjunto de políticas impulsionadas por Deng Xiaoping, cujo 40º aniversário foi recentemente celebrado.

Uma das questões que mais conflito tem gerado é a exigência chinesa de transferência de tecnologia estrangeira das empresas do exterior que se queiram fixar na China e os obstáculos ao investimento externo no geral. Carmen Cano de Lasala esclarece que o problema dos países europeus não está no investimento chinês ‘per si’ mas sim na falta de um patamar de igualdade e reciprocidade de benefícios. “O problema não está no investimento chinês. Claro que nós acolhemos o investimento chinês. O problema é que não estamos num patamar de igualdade. Existe uma relação assimétrica e uma falta de reciprocidade”, argumentou a diplomata. “O problema não está nas palavras, está nas acções. Quando ouvimos os líderes chineses tudo faz sentido, mas não há acções que sigam [as palavras]”.