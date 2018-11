Alain Ducasse na apresentação do Guia Michelin Hong Kong e Macau 2019

O Guia Michelin Hong Kong e Macau 2019 será apresentado, a 11 de Dezembro, numa gala que terá lugar no City of Dreams. Segundo a organização, presentes estarão seis ‘chefs’ de classe mundial, líderes de restaurantes com duas e três estrelas Michelin vindos um pouco de todo o mundo. Para assinalar o 11º aniversário do Guia anual Michelin Hong Kong e Macau, o City of Dreams acolhe o jantar temático “Metamorphosis”. O tema do jantar de gala deste ano é inspirado na evolução das tendências culinárias e da indústria em necessidade de constante adaptação às mudanças dos tempos. A gala será uma jornada culinária através das criações de cada um dos ‘chefs’ e da sua interpretação da gastronomia moderna, refere a organização. Além dos ‘chefs’ do City of Dreams, Fabrice Vulin, do ‘The Tasting Room’, com duas estrelas Michelin, e Kelvin Au Yeung Man Yin, do ‘Jade Dragon’, com duas estrelas Michelin, o evento contará com a participação do mestre de culinária Alain Ducasse, do “Alain Ducasse au Plaza Athénée”, de França, com três estrelas Michelin. Espera-se a presença, também, de Masa Takayama, do ‘Masa, Nova York’, com três estrelas Michelin, de Chan Yan Tak, do ‘Rei Lung King Heen’, de Hong Kong, com três estrelas Michelin, e de David Kinch, do ‘Manresa’, em São Francisco, Estados Unidos, com três Estrelas Michelin). A noite terminará com criações de pastelaria francesa, pela mão de Pierre Hermé.

