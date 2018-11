Sophia Flörsch: Operação bem sucedida, mas tempo de recuperação é ainda uma incógnita

Sophia Flörsch, a jovem piloto alemã que sofreu um grave acidente na prova de Fórmula 3 do Grande Prémio de Macau, foi ontem operada com sucesso a uma fractura cervical no Hospital Conde de São Januário, referiram ontem responsáveis da equipa médica do hospital em conferência de imprensa.

Segundo Lau Wai Lit, chefe do Serviço de Ortopedia do Conde de São Januário, a operação, que durou cerca de sete horas, foi “bem-sucedida” e os procedimentos “foram favoráveis”, esperando-se que não venha a ter mazelas que afectem a sua mobilidade no futuro. O tempo de recuperação, porém, é ainda uma incógnita, mas a equipa médica sublinhou que, após a operação, a jovem, de apenas 17 anos, passou nos testes de sensibilidade em todas as partes do corpo.

Para além de Sophia Flörsch, outras cinco pessoas permanecem internadas no Hospital Conde de São Januário: um comissário de pista e um fotojornalista, que estiveram envolvidos no acidente da piloto alemã, e ainda dois pilotos de motos. Sem especificar nomes, a equipa médica referiu que um deles sofreu uma fractura na vértebra lombar, enquanto o outro teve uma fractura no pescoço, vértebra torácica e deslocou o ombro esquerdo. O prognóstico dos pacientes internados é favorável, acrescentou a equipa médica. P.A.S.