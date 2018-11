Quarteto Concordis no 30º aniversário da Fundação Oriente em Macau

O quarteto de guitarras Concordis actua no dia 23 de Novembro, às 20 horas, na Casa Garden, para assinalar os 30 Anos da Fundação Oriente, em Macau. O Quarteto Concordis foi criado em 2005 e conta, na sua constituição actual, com os músicos Eudoro Grade, João Nunes, Jorge Pires e Pedro Rufino. Indica uma nota da organização que, “da cumplicidade entre estes músicos e das suas personalidades e influências diversas emerge como tónica a beleza tímbrica e sonora em geral que as quatro guitarras proporcionam em conjunto”. A orientação musical deste quarteto posiciona-se de forma a evidenciar a originalidade e a diversidade que o vasto repertório possibilita, permitindo também a divulgação de obras adaptadas. O Quarteto Concordis tem mantido uma intensa actividade concertística em Portugal e no estrangeiro apresentando-se essencialmente em festivais, como por exemplo: “Festival Guitares en Picardie” e “Festival de Guitare de Vendome” (França); “Festival MED” (Loulé); festival “Onde Sonore” e “Ossola Guitar Festival” (Itália); “Festival Internacional de Guitarra de Palencia” e “Festival Internacional de Guitarra de Ronda” (Espanha). Destaque, ainda, para o trabalho do compositor Pedro Louzeiro sobre várias peças de Carlos Paredes e de Zeca Afonso, as quais integrarão o primeiro CD do quarteto Concordis, em preparação e a lançar em breve.

