Profissionais de saúde: não-residentes excluídos dos estágios em Macau

Depois da reunião de ontem, sobre o regime legal para a qualificação e inscrição para o exercício de actividade dos profissionais de saúde, a 2.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa propôs que os estágios em Macau fossem reservados exclusivamente a residentes. Os não-residentes continuam a ter acesso aos cursos e às provas de estágio.

TEXTO: André Vinagre

A 2.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL), presidida por Chan Chak Mo, reuniu ontem a propósito da discussão da proposta de lei do “regime legal da qualificação e inscrição para o exercício de actividade dos profissionais de saúde”. Nesta que foi a terceira reunião da comissão sobre a proposta, o grupo de trabalho discutiu somente o capítulo referente à acreditação e registo dos profissionais de saúde. No fim da reunião, Chan Chak Mo referiu que os deputados propuseram que os estágios na área da saúde em Macau estivessem reservados aos residentes da RAEM. A comissão justifica a medida dizendo que visa garantir que os residentes tenham prioridade no acesso ao mercado de trabalho.

A proposta impede os estágios de não-residentes, mas, ainda assim, continua a permitir que os não-residentes frequentem os cursos e façam as provas de acesso ao estágio em Macau. Wong Kit Cheng, secretária da comissão, justificou: “Há deputados que dizem que se deve dar uma oportunidade aos alunos estrangeiros para que possam participar nas provas de Macau e usar a qualificação para exercer em outros países onde não é exigido estágio”. Chan Chak Mo acrescentou que esta proposta visa dar prioridade aos residentes e “proteger o sector”, fazendo com que Macau se torne num centro de formação na medicina tradicional chinesa. Sobre os não-residentes, Chan Chak Mo disse ainda que “se conseguirem aprovação nos exames de estágio, ao voltar para o interior da China podem exercer a actividade profissional”, e que “se passarem na prova de conhecimento em Macau e fizerem estágio na China, se as habilitações forem reconhecidas na América, por exemplo, é uma vantagem”.

Na proposta original é referido que um dos requisitos para a acreditação é o facto de ser residente de Macau, mas agora os deputados quiseram clarificar este ponto, acrescentando que a acreditação pode ser solicitada por residentes permanentes e não-permanentes.

A proposta de lei sobre o regime de qualificação e inscrição dos profissionais da saúde foi apresentada no início do passado mês de Agosto pelo Conselho Executivo. A proposta pretende regular os sectores público e privado no que diz respeito às acreditações e inscrições de mais de 2.000 profissionais, entre médicos, dentistas, médicos de medicina tradicional chinesa, enfermeiros, psicólogos e técnicos de farmácia, por exemplo. Na proposta de lei original, refere-se ainda a criação do Conselho de Profissionais de Saúde (CPS), que terá como funções implementar o regime de acreditação dos profissionais da área.