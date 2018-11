Mulheres com mais habilitações e rendimentos, mas ainda tímidas a expressar opinião e na política

As mulheres de Macau têm mais independência económica, habilitações mais elevadas, são menos conservadoras sobre o casamento, mas ainda são tímidas na expressão de opinião e na participação política. A mentalidade tradicional ainda lhes restringe o desenvolvimento e são elas que arcam com as tarefas familiares. Estes são alguns dados sobre a “condição da mulher em Macau” apresentados numa versão resumida, não finalizada, do relatório encomendado pelo IAS. Entretanto, o Conselho para os Assuntos das Mulheres e Crianças vai avançar com 79 medidas para a protecção das mulheres. Destas, 36 estão centradas na segurança e apoio judicial, com enfoque nos casos de violência doméstica e ofensas sexuais.

TEXTO: Cláudia Aranda

Esta não é ainda a versão final do documento, que deverá estar pronto “mais ou menos no prazo de um mês”, disse Tang Yuk Wa, chefe de Departamento de Serviços Familiares e Comunitários do Instituto de Acção Social (IAS), referindo-se à versão resumida, não finalizada, do relatório sobre a condição da mulher em Macau apresentado ontem, após a segunda sessão plenária do Conselho para os Assuntos das Mulheres e Crianças. “Nós só apresentámos um resumo, para dar uma ideia, uma vez que temos que rever mais uma vez o conteúdo do relatório antes de publicar”, frisou.

O IAS encomendou à companhia ERS Soluções (Macau) Limitada a realização de estudos conducentes ao relatório para conhecer “a situação actual e a tendência do desenvolvimento das mulheres da RAEM”. O documento descrito como uma versão resumida do estudo conducente à versão final do Relatório sobre a Condição da Mulher em Macau apresenta várias constatações. Em 2016, em 650 mil habitantes havia 339.400 mulheres, registando-se um crescimento superior à da população masculina, com a população de mulheres idosas a aumentar (41,7 % em relação a 2011). A população de mulheres solteiras aumentou 14,4% em números absolutos, entre 2011 e 2016, embora as taxas de casamento e divórcio se tenham mantido estáveis nos últimos cinco anos. Macau é uma das regiões do mundo com baixa taxa de fertilidade, a qual tem vindo a diminuir nos últimos anos. A esperança de vida nas mulheres é de 86 anos, enquanto para os homens está entre os 79 e os 80 anos. A mediana de rendimento mensal subiu, mas há obstáculos na progressão de carreiras e “a mentalidade tradicional restringe o desenvolvimento das mulheres”. As mulheres de Macau assumem múltiplos papéis, e as trabalhadoras ocupam-se demasiado a cuidar da família, com 70 por cento a trabalhar a tempo inteiro ou a tempo parcial, 46% responsáveis pelo financiamento da família, e 80% têm de desempenhar tarefas domésticas, que lhes tomam duas a três horas por dia.

Mulheres tímidas a expressar opinião

O estudo constata que a participação das mulheres em actividades sociais aumentou, mas que “ainda não estão muito inclinadas a expressar as suas opiniões”. A percentagem de expressão de opinião, por via de diferentes canais, plataformas online, acções sociais, meios de comunicação e manifestações públicas é inferior a 15%, apesar de ter crescido em relação a 2012. Em termos de empoderamento político, a pontuação de Macau não atingiu os padrões internacionais, mostrando que “as mulheres têm que expandir a participação política”.

Em relação aos valores da família, as mulheres estão menos conservadoras, com 37,2% a concordar com a ideia de que as mulheres devem casar-se e ter filhos, menos 18,6 pontos percentuais em relação a 2012. Neste grupo, as mulheres que discordam são, sobretudo, as solteiras, sem filhos e com 44 anos ou menos, empregadas a tempo inteiro. Tal mudança “pode estar associada à situação económica, maior acessibilidade ao ensino superior, maior independência, busca de desenvolvimento de carreira”, refere o estudo. Ainda assim, há 69,2% que concorda que o “casamento deve ser para sempre” (menos 11,6 pontos percentuais do que antes).

Menos mulheres a querer abandonar estudos por amor

Há 13% que concordam que as mulheres devem deixar os estudos ou a carreira por amor ou família – menos 18,7% em relação a 2012. Apesar de os valores percentuais terem baixado em relação a 2012, ainda há 38,5% que acreditam que os homens têm melhor capacidade de análise de assuntos políticos ou sociais, 52% estão convencidas que os homens são mais talentosos em disciplinas científicas, ciências e engenharias, 14,9% acham que os homens devem pagar a conta do jantar e há 17,6% a concordar que mulheres solteiras são mais infelizes do que os homens. O valor que subiu foi na questão sobre o conceito do casamento, em que 19,1% concordam que “actividades sexuais extraconjugais são aceitáveis”, mais 6% do que anteriormente.

Para obter os dados a empresa contratada realizou questionários a 1001 mulheres, com idades entre os 15 e os 74 anos, entre 26 de Julho e 5 de Agosto de 2017. Recolha idênticas de informação vem sendo feitas desde 2008. “O resumo do relatório relata só uma situação global da sociedade em relação à situação das mulheres, o Governo vai ver pormenorizadamente o conteúdo do relatório e depois vai decidir se é um problema que merece que o Governo venha a preocupar-se”, adiantou Tang Yuk Wa,

Zero tolerância à violência doméstica

Lam Pui Seong, chefe de Divisão do Departamento de Serviços Familiares e Comunitários do IAS, adiantou que há 79 medidas, das quais 36 são de curto prazo, focadas na segurança, apoio judicial e educação, com as quais o Conselho para os Assuntos das Mulheres e Crianças tenciona avançar em Janeiro de 2019, tendo em vista a protecção das mulheres em Macau. “Temos 36 medidas a curto prazo para a protecção das mulheres, também tem a ver com protecção jurídica e educação, mas temos de fazer primeiro a divulgação na sociedade”, referiu. A segurança e o apoio judicial e a educação ocupam a parte mais importante das 36 medidas a curto prazo, dentro do total das 79 medidas, disse Lam Pui Seong. A responsável acrescentou que toda a atenção será dada “na área que se chama de segurança e apoio judicial, e isso tem a ver com focarmo-nos mais nos casos de violência doméstica e ofensas sexuais”, disse, acrescentando que o Governo tenciona fazer actividades de sensibilização e educação para a população. “Também vamos tentar cooperar com outros organismos públicos e particulares para divulgar a mensagem, que é zero tolerância à violência doméstica”, afirmou.

Segundo Tang Yuk Wa, os dados conhecidos mostram uma tendência para um decréscimo nos casos de violência doméstica. Desde que entrou em vigor a Lei de prevenção e combate à violência doméstica, “em Outubro de 2016, até ao fim desse ano houve 31 casos, ou seja 10,3 casos de média mensal, em 2017, houve uma média mensal de oito casos, e este ano, 2018, nós temos 5,7 casos mensais, portanto há uma tendência para descer”, afirmou.