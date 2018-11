Minas de São Domingos em filme de abertura do Festival Sound & Image Challenge

O Festival Internacional Sound & Image Challenge arranca a 4 de Dezembro com um concerto e gala de abertura e a exibição do documentário “Life Out There Has it Been Seen?” ou “A vida aqui, está vista?”, de Filipe Carvalho, centrado nas Minas de São Domingos. O SHORTS – Competição Internacional de Curtas-Metragens vai mostrar os filmes finalistas desta edição, onde se incluem 34 ficções, 13 documentários e 25 animações. Há também 10 vídeos musicais, na competição internacional VOLUME. Para ver até 9 de Dezembro no Dom Pedro V.

TEXTO: Cláudia Aranda

A exibição da curta-metragem “Life Out There Has it Been Seen?” ou “A vida aqui, está vista?” de Filipe Carvalho, às 19h30, no Teatro Dom Pedro V, é o ponto alto do dia inaugural do Festival Internacional Sound & Image Challenge, que arranca a 4 de Dezembro e decorre até dia 9, no Teatro Dom Pedro V. A edição de 2018 do Festival Internacional Sound and Image Challenge vai mostrar os filmes finalistas da SHORTS – Competição Internacional de Curtas-Metragens, que apresenta 34 ficções, 13 documentários e 25 animações, assim como da VOLUME – Competição internacional de vídeos musicais, com 10 produções.

Na secção “Cinema Expandido” vai ser exibido o documentário de Filipe Carvalho, mais oito curtas-metragens do Festival de Cinema do Douro – Festival Internacional do Porto 8MM e outras três ficções da autoria de estudantes de Comunicação da Universidade de Macau. No seu documentário, apresentado no Festival IndieLisboa, em Abril de 2018, o português Filipe Carvalho centra-se nas Minas de São Domingos, propondo um caminho utópico em direcção ao futuro para aquele território e a sua comunidade, algures na região do Alentejo, em Portugal.

De entre as 34 ficções finalistas de SHORTS, a organização do festival destaca, para ver no dia 5 de Dezembro, a partir das 18 horas, “Dentro do Azul”, realizado pela croata Antoneta Alamat Kusijanovic. Esta curta de 22 minutos reflecte sobre se a violência é herdada ou alimentada, quando uma adolescente que sofre de abusos tem sede de amor, mas a crueldade dos melhores amigos desperta-lhe a violência, donde desesperadamente tenta escapar. Segue-se “Black Mamba”, de Amel Guellaty, da Tunísia, com 20 minutos, sobre a história de Sarra, uma jovem da classe média que vai contrariar o destino, que é casar-se com “um bom rapaz”. “Papel Vermelho”, de Revin Palung, da Indonésia, vai mostrar em 15 minutos a vida de Liana, 19 anos, e a única criança da família chinesa Tangerang (Benteng). Segundo o costume, ela tem que se manter virgem até casar, caso contrário, será eliminada pelos antepassados e pela família do marido. O Filme “Y”, de Gina Wenzel, da Alemanha, com 23 minutos, sobre Laura, uma jovem cheia de auto-confiança, da Geração Y, que, devido à abundância de escolhas na vida, perdeu a noção dos seus próprios objectivos e ideais.

Ainda na quarta-feira, dia 5, mas às 20 horas, passa “Branca”, da venezuelana Mariana Peña, em torno das peripécias de uma escritora principiante que tem apenas um dia para terminar uma história e enviá-la para um concurso de literatura. Segue-se o filme do ucraniano Sergiy Pudich, “Mulher Caranguejo”, e a história de um jovem virgem. “Insónia” ou “Jet Lag”, do polaco Grzegorz Piekarski, faz uma adaptação do romance de Gustave Flaubert, “Madame Bovary”. A sessão de quarta-feira encerra com “Feliz”, de Alex Petroff, do Canadá, sobre um escritor e o desejo de congelar no tempo o apogeu da sua carreira.

De Macau, para ver a 6 de Dezembro, às 19h30, há “A Última Cena”, de Vong Kuan Chak, com 11 minutos. No mesmo dia, e também de Macau, é projectada a curta “Cordeiro”, de Oliver Fa, uma história em torno do tráfico de órgãos humanos. Neste dia são exibidas também duas curtas de Espanha, “A Ilha”, de Martin Van Hassel, e “Impacto”, de Héctor Romance. Da Holanda, Niels Bourgonje apresenta “Ponte”, com quatro minutos, sobre o momento em que duas viaturas se encontram de frente numa ponte estreita. De França, o realizador Just Philippot apresenta “Ácido”, centrado numa nuvem poluidora que se aproxima, instalando-se o pânico entre a população.