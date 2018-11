Governo vai analisar condições de entrada de árbitros estrangeiros

Foi ontem discutido na especialidade o diploma da lei da arbitragem. Depois da reunião, Ho Ion Sang disse que os deputados da 1.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa pediram que o Governo facilite a entrada de árbitros estrangeiros em caso de litígio. O Governo vai discutir a situação com os Serviços de Migração.

TEXTO: André Vinagre

O Governo vai estudar qual o regime de entrada em Macau dos árbitros estrangeiros para a resolução de litígios, afirmou ontem Ho Ion Sang após a reunião da 1.ª Comissão Permanente, onde decorre a discussão na especialidade da lei da arbitragem. O presidente desta comissão da Assembleia Legislativa disse ainda que poderá haver casos em que se utilize uma arbitragem ad-hoc, sem que se recorra às instituições.

Os deputados reuniram-se para a análise e discussão da lei da arbitragem, com a qual o Governo pretende impulsionar a utilização de árbitros em alternativa aos tribunais nos casos de resolução de litígios cíveis e comerciais. Após a reunião, Ho Ion Sang adiantou que o Governo vai discutir com os Serviços de Migração as condições em que árbitros internacionais chegam a Macau para resolver as disputas. “Qual será o papel destes árbitros? Vão precisar de um visto de trabalho?”, perguntou, adiantando que “o Governo diz que vai discutir com os Serviços de Migração as condições de entrada [dos árbitros internacionais]”.

O presidente da comissão deu ainda o exemplo de Hong Kong, em que os especialistas chegam ao território num regime de prestação de serviços. “Esperamos que os árbitros internacionais possam vir a Macau de forma simples”, afirmou. A proposta de lei já previa a contratação de especialistas a nível internacional: “ninguém pode, em razão da sua nacionalidade ou residência, ser impedido de exercer funções de árbitro, salvo convenção das partes em contrário”, pode ler-se na proposta de lei.

Ho Ion Sang disse ainda que pode haver casos em que se recorra a uma arbitragem ad-hoc, em que o caso não passa por uma instituição de arbitragem. “A designação de árbitros é um direito que confere às partes. A instituição tem uma lista de árbitros, mas se as partes quiserem, podem escolher um outro árbitro à sua escolha”, explicou o deputado, acrescentando que os honorários serão definidos pelo mercado. Cada caso, referiu Ho Ion Sang, poderá ser resolvido por mais do que um árbitro. “As partes podem contratar um, dois ou três árbitros. Se não quiserem gastar muito dinheiro, contratam só um”, disse.

Sobre o reconhecimento das decisões dos árbitros, Ho Ion Sang disse ainda que as decisões dos árbitros estrangeiros serão igualmente reconhecidas e aplicadas. A proposta de lei estabelece expressamente que as decisões arbitrais são finais, vinculativas para as partes e não passíveis de recurso. No entanto, há a possibilidade de as partes pedirem a anulação da decisão.

Recorde-se que nesta proposta de lei, aprovada na generalidade pela Assembleia Legislativa a 6 de Junho deste ano, o Governo pretende uniformizar a arbitragem no território com os padrões internacionais e incentivar a cultura de resolução de conflitos sem recorrer aos tribunais. Além disso, por altura da aprovação do documento na generalidade, Sónia Chan, secretária para a Administração e Justiça, referiu que a proposta tem como objectivo fazer com que Macau fosse promovido como um “centro de arbitragem de conflitos comerciais entre a China e os países de língua portuguesa”.