Governo eleva valores-limite para emissões poluentes

O Governo anunciou ontem que vai elevar os valores-limite para emissões poluentes de veículos importados e ecológicos com o objectivo de “restringir ‘a partir da fonte’ a importação de veículos altamente poluidores, melhorar a qualidade do ar nas vias públicas de Macau, assegurar a saúde dos cidadãos”.

Assim, a Direcção dos Serviços de Finanças, a Direcção para os Assuntos de Tráfego e a Direcção dos Serviços de protecção Ambiental vão elevar os requisitos para a emissão de gases de escape dos veículos ligeiros a gasolina, que passam directamente da Norma Euro IV para a Norma Euro VI, enquanto os veículos diesel passam da Norma Euro IV para a V. Os veículos pesados movidos a gás natural devem cumprir os limites de emissão equivalentes à Norma Euro V.

O despacho entra hoje em vigor, dizem as direcções responsáveis, acrescentando no comunicado que há um período de transição: “Continuam a ser aplicadas as tabelas originais durante um prazo de 270 dias contados a partir da entrada em vigor do presente despacho, desde que a entidade importadora apresente à Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, no prazo de 15 dias contados a partir da entrada em vigor do presente despacho, os documentos necessários”.

Na nota lê-se ainda que, para “optimizar continuamente a promoção da utilização de veículos ecológicos de baixas emissões”, o Governo procedeu aos trabalhos de revisão dos benefícios fiscais para os veículos amigos do ambiente, e que também os veículos novos comprados antes de 13 de Agosto de 2020 pelos proprietários dos veículos danificados pelo impacto resultante da passagem do tufão Hato terão benefícios fiscais para veículos amigos do ambiente.