“Este não é um caso para julgar nove pessoas, é também um caso para julgar o Movimento dos Guarda-chuvas”

Os nove arguidos que começaram ontem a responder num tribunal de Hong Kong a acusações de alegados distúrbios à ordem pública relacionados com o movimento Occupy Central declararam-se inocentes. Ao PONTO FINAL, Tommy Cheung, um dos acusados, defendeu que as acusações não são “constitucionalmente apropriadas”.

TEXTO: Catarina Vila Nova

Guarda-chuvas amarelos levantados por mais de uma centena de pessoas aguardaram no exterior do tribunal de West Kowloon pelo desfecho do primeiro dia do julgamento dos líderes do movimento Occupy Central que ontem arrancou em Hong Kong. Os nove arguidos declararam-se inocentes “para combater a perseguição política e restaurar a autenticidade da história” e porque, explicou ao PONTO FINAL Tommy Cheung, um dos acusados, defendem que as acusações de distúrbio à ordem pública não são “constitucionalmente apropriadas”. Na primeira audiência do julgamento, o procurador Andrew Bruce argumentou que a escolha de Central como a localização dos protestos foi “calculada” para criar uma “obstrução injustificada” no centro da cidade.

“Nós consideramos que não é constitucionalmente apropriado este tipo de acusações neste caso. Se nós aceitarmos as acusações isto pode afectar a liberdade de expressão em Hong Kong”, afirmou Tommy Cheung, que durante a Revolução dos Guarda-chuvas era o presidente da Associação de Estudantes da Universidade Chinesa de Hong Kong. Os líderes do Occupy Central, Chu Yiu-ming, Benny Tai e Chan Kin-man, respondem em tribunal pelos crimes de conspiração para causar distúrbio à ordem pública, incitar outros a causar distúrbio à ordem pública e incitar pessoas a incitar outros a causar distúrbio à ordem pública. Estas duas últimas acusações pendem também sobre os outros seis arguidos: Shiu Ka-chun, Lee Wing-tat, Tanya Chan, Raphael Wong, Tommy Cheung e Chung Yiu-wa. Cada um destes crimes pode resultar numa pena de até sete anos de prisão.

Com um intervalo de quatro anos desde que o Movimento dos Guarda-chuvas levou milhares de manifestantes a paralisar o distrito financeiro de Hong Kong durante 79 dias, Tommy Cheung espera que este julgamento reavive a memória daqueles que, como ele, tomaram as ruas para exigir o sufrágio universal nas eleições para o Chefe do Executivo. “Eu penso que o julgamento vai relembrar as pessoas do Movimento dos Guarda-chuvas. Estou um pouco optimista em pensar que as pessoas se vão lembrar de nós e o facto de a acusação também mostrar provas de algo que aconteceu há quatro anos vai relembrar as pessoas de algo em que também participaram há quatro anos”, afirmou Cheung.

Questionado sobre se acredita que os nove arguidos serão absolvidos, Tommy Cheung responde que este não é o ponto mais importante do julgamento. “Nós pensamos que a forma como as pessoas nos vão julgar é muito mais importante do que a forma como o tribunal nos vai julgar”, afirmou. Sobre o impacto que este caso terá em Hong Kong, o também colunista defende que não são só nove pessoas a responder em tribunal, mas sim o Movimento dos Guarda-chuvas. “Este não é um caso para julgar nove pessoas, é também um caso para julgar o Movimento dos Guarda-chuvas. Nós fomos apenas escolhidos para ser acusados pelo Departamento de Justiça, mas o Movimento dos Guarda-chuvas envolveu mais de um milhão de pessoas. Nove pessoas não o podem representar. É como se estivessem a julgar um milhão de pessoas”.

“O GOVERNO PODERÁ PURGAR TODO O CAMPO DEMOCRÁTICO DE HONG KONG COM BASE NESTE PRECEDENTE”

Num comunicado conjunto, enviado ao PONTO FINAL, os nove arguidos explicam que decidiram declarar-se inocentes “para combater a perseguição política e restaurar a autenticidade da história”. “Uma vez que estas queixas permitem ao Governo abusar do poder de acusação e violar as liberdades de expressão e reunião pacífica, os nove arguidos decidiram unanimemente não se declararem culpados”, pode ler-se no comunicado, que refere que Benny Tai e Chan Kin-man, respectivamente, professor de Direito e professor de Sociologia, vão testemunhar em tribunal para “pessoalmente refutar as alegações do Governo e restaurar a autenticidade da história”.

Segundo explicam os nove arguidos, o crime de conspiração é baseado em discursos públicos e entrevistas de Chu Yiu-ming, Benny Tai e Chan Kin-man – conhecidos como o Trio do Occupy – e envolve “incontáveis” outros voluntários e apoiantes do Occupy Central. “Uma vez que esta acusação seja estabelecida irá criar um efeito arrepiante no público de Hong Kong e o Governo poderá purgar todo o campo democrático de Hong Kong com base neste precedente se assim o quiser”, pode ler-se no comunicado. Os activistas defendem ainda que a “explosão” do Movimento dos Guarda-chuvas foi desencadeada pelo uso de gás pimenta pelas autoridades para “reprimir manifestantes pacíficos”.

ESCOLHA DE CENTRAL FOI “CALCULADA” PARA CRIAR “OBSTRUÇÃO INJUSTIFICADA”

Nas declarações iniciais, o procurador Andrew Bruce argumentou que o Trio do Occupy teve como propósito “causar obstrução pública numa tentativa de defender a sua forma de sufrágio universal”, de acordo com o South China Morning Post. “A escolha da localização de Central foi calculada para criar um impacto ao criar uma obstrução injustificada no centro da cidade e, consequentemente, forçar as autoridades a responder às suas exigências”, afirmou o magistrado, citado pelo diário de Hong Kong. O julgamento está previsto prolongar-se durante 20 dias no Tribunal de West Kowloon, o juiz titular do processo é Johnny Chan Jong-herng.

Antes do julgamento arrancar, vários deputados britânicos apresentaram uma moção na Câmara dos Comuns do Parlamento do Reino Unido a condenar o “uso de vagas e ambíguas acusações da ‘common law’ aparentemente destinadas a intimidar e silenciar figuras pró-democracia”. Carrie Lam, Chefe do Executivo de Hong Kong, rejeitou as críticas dos parlamentares britânicos, frisando que as decisões relacionadas com acusações são da responsabilidade de uma autoridade própria. “À luz da Lei Básica, [o poder de tomar] decisões sobre acusações pertence apenas ao secretário para a Justiça. Nem eu, enquanto Chefe do Executivo, tomaria ou interferia em tal decisão”, afirmou a governante, citada pelo South China Morning Post.

SULU SOU: “MACAU AINDA ESTÁ NUM ESTÁGIO DE NÃO COMPROMETIMENTO”

O deputado Sulu Sou considera que este é um caso de desobediência civil pelo sufrágio universal que deriva do “sistema eleitoral injusto proposto por Pequim e pelo Governo de Hong Kong”. “Como resultado, a sociedade de Hong Kong foi dividida”, afirmou o pró-democrata, em declarações ao PONTO FINAL. Em contraste, “Macau ainda está num estágio de não comprometimento”. “Vinte anos após a transferência de soberania e Macau ainda tem de aceitar um pequeno círculo eleitoral de 400 pessoas. Se não houver uma promoção do desenvolvimento democrático, ninguém pode garantir o que acontecerá no futuro”, alertou. É por causa das diferenças históricas entre as duas regiões que Sulu Sou argumenta que Pequim “tem mais confiança em Macau”. “Por isso, Pequim devia estar mais tranquilizado e dar às pessoas de Macau mais direitos políticos que estão inscritos na Lei Básica”, defendeu o deputado. C.V.N.