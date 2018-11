Empresa de Macau vence mais de três mil concorrentes em competição internacional da Alibaba

Os materiais condutores transparentes e flexíveis baseados em redes de nano fios de prata valeram à Zhuhai Nanometals Technology Company o primeiro lugar na Create @ Startup Contest. A competição, organizada pela Alibaba, recebeu este ano 3.400 candidaturas de vários países a nível mundial.

TEXTO: Catarina Vila Nova

Uma empresa de Macau e Zhuhai foi a vencedora da Create @ Startup Contest, uma competição de empreendedorismo promovida pela Alibaba. Com o projecto “materiais condutores transparentes e flexíveis baseados em redes de nano fios de prata”, a companhia Zhuhai Nanometals Technology Company alcançou o primeiro lugar do concurso, ultrapassando mais três mil outros concorrentes de vários países. Ao PONTO FINAL, Zhen Lei, fundador da Zhuhai Nanometals Technology Company, explicou que a empresa pretende alargar o mercado de exportações além-fronteiras usando Macau como plataforma.

Os materiais condutores transparentes e flexíveis baseados em redes de nano fios de prata produzidos pela Zhuhai Nanometals Technology Company têm “incontáveis” aplicações, disse Zhen Lei. Ecrãs de dispositivos electrónicos, placas de trânsito, painéis publicitários ou coletes de segurança são apenas alguns dos produtos produzidos por esta empresa de Macau e Zhuhai. “Nós vendemos a solução final e os produtos podem variar entre as dezenas e os milhares porque esta tecnologia pode ser combinada com muitas ideias e aplicada em diferentes produtos”, explicou o empresário, em declarações ao PONTO FINAL, à margem de uma apresentação no Centro de Incubação de Negócios para os Jovens de Macau.

Segundo explicou Zhen Lei, aquilo que distingue o seu produto é o facto de ser transparente, flexível e condutor. “Normalmente estes materiais são ou transparentes ou condutores mas, para este projecto, nós desenvolvemos um material que é condutor, transparente e também flexível. É leve e fácil de carregar, e o mais importante é que combina todos os requerimentos que os outros materiais não reúnem”, detalhou o empresário. O fundador da Zhuhai Nanometals Technology Company referiu que esta tecnologia não é única no mundo, mas que na China ainda está pouco desenvolvida.

A Create @ Startup Contest teve a sua primeira edição em 2015 como uma série de concursos para empreendedores a nível global. Este ano, a competição organizada pela Alibaba atraiu 3.400 concorrentes, dos quais 63 foram seleccionados para a fase final. A Zhuhai Nanometals Technology Company ficou à frente de empresas como a Leishu Technology, de Hangzhou, a Data Grand, de Xangai, a High Precision and Intelligence Wave Compensator, de Wuhan, a DoubleMe, de Seul, a Pear Fog Computing Sharing, de Shenzhen, a LTCC BeiDou Chip Antenna, de Xangai e a MAD Gaze AR Intelligent Goggles, de Hong Kong.

Durante a entrega dos prémios, que decorreu na última quinta-feira na cidade chinesa de Hangzhou, Zhu Xiaohu, director-geral da GSR Ventures e um dos membros do júri, destacou a característica internacional dos concorrentes. “O nível de internacionalização é bastante elevado porque raramente podemos ver tantos países a participar. O nível de distribuição industrial é [também] muito vasto. Existem não apenas novos materiais, mas também inteligência artificial, tecnologia da informação, biomedicina”, afirmou Zhu, citado por um comunicado da Alibaba. Este ano, a Create @ Startup Contest recebeu concorrentes dos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Coreia do Sul e vários países do Sudeste Asiático.

Actualmente, a Zhuhai Nanometals Technology Company exporta os seus produtos apenas para a China continental e Macau – o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais é um dos seus clientes – mas Zhen Lei espera utilizar a RAEM como plataforma para fazer chegar as suas mercadorias a outras partes do mundo.