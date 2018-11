WTCR: Tarquini sagra-se campeão na Guia, Guerrieri vence a corrida

A prova da Taça do Mundo de Carros de Turismo da FIA de Macau teve ontem dois vencedores: Esteban Guerrieri, vencedor da corrida, e Gabrielle Tarquini, que alcançou o título de campeão do mundo, mesmo tendo terminado em 10º na corrida do Circuito da Guia. Os pilotos de Macau terminaram abaixo do 17º lugar.

TEXTO: André Vinagre

O italiano Gabrielle Tarquini conseguiu ontem o ponto que lhe faltava na última corrida do Grande Prémio de Macau para se sagrar campeão na Taça do Mundo de Carros de Turismo da FIA. Depois de terminar a corrida em 10º lugar, o piloto de 56 anos garantiu um ponto, confirmando-o como campeão no WTCR. O italiano terminou a época com 306 pontos, mais três que o francês Yvann Muller, que terminou esta corrida em quarto lugar. Depois da corrida, na sala de imprensa, Tarquini recordou que em 2009, quando se tinha sagrado campeão pela última vez e após a prova de Macau, pensou em abandonar as corridas: “Ainda tenho a memória de há nove anos, quando estava a vir para esta conferência de imprensa como campeão, estar a pensar em parar de correr. O que é que se pode querer mais do que ser campeão? Provavelmente é a melhor altura para parar. Mas depois pensei ‘Porque é que hei-de parar? Eu quero continuar a correr e ainda sou rápido’”. “Não parei e foi uma boa decisão”, concluiu o piloto da BRC Racing Team.

Em primeiro lugar no Circuito da Guia ficou o argentino Esteban Guerrieri. Ao volante de um Honda Civic TCR, o piloto diz ter sido “uma época fantástica”. “Estou feliz, claro, por terminar a época desta maneira, vencendo em Macau. Não podia pedir mais”, disse na conferência de imprensa, confessando que não tinha ficado satisfeito com as provas classificativas: “Ontem estava desiludido por não ter a ‘pole-position’, mas no fim ficou tudo bem. Estou muito, muito contente”. Ainda assim, Guerrieri não quis ser o protagonista. “Mas hoje a estrela não sou eu, é ele”, disse, apontando para Tarquini.

O britânico Rob Huff, da Sébastien Loeb Racing, ficou em segundo na Guia. O recordista em Macau, com nove vitórias, mostrou-se desapontado com o segundo lugar: “Muita gente pergunta se estou desapontado e é claro que estou um pouco, mas já tive nove vitórias aqui, por isso, partilhar esta não é um problema”. Sobre esta corrida, o britânico, que começou na ‘pole-position’, diz ter tentado “tudo o que podia”, mas viu Guerrieri destacar-se. “Foi uma grande corrida, a vitória foi merecida pelo Esteban, fez um grande trabalho”, disse na conferência de imprensa. Em terceiro lugar ficou o húngaro Norbert Michelisz, que também deu destaque à vitória de Tarquini no campeonato de WTCR: “O mais importante não foi eu ter terminado em terceiro, mas sim o facto de o Gabrielle ter vencido o campeonato. Eu vi que ele trabalhou muito para isto durante o ano, ele mereceu”.

Os pilotos de Macau, Tse Wing Kin Kevin, André Couto, Filipe Souza, Lo Kai Fung ficaram em 17º, 18º, 19º e 21º, respectivamente.