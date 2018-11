União Europeia quer atrair turistas chineses para destinos menos “óbvios”

A directora-geral da Comissão Europeia para o Mercado Interno, Indústria, Empreendedorismo e PME, apontou ontem a necessidade de atrair turistas chineses para além dos destinos “óbvios”, reclamando maior integração na oferta turística europeia. “Temos tentado atrair turistas chineses para lá dos [destinos] óbvios”, afirmou Lowri Evans, na conferência de imprensa que antecedeu a cerimónia de encerramento do Ano do Turismo UE-China, em Xian, noroeste do país asiático.

Reconhecendo que cada membro da União Europeia (UE) tem “muitos” produtos no sector turístico, Evans afirmou que é preciso “embrulhar” essas ofertas, visando “facilitar a visita a múltiplos destinos” por visitantes chineses. “Praticamente todos os países membros estão alinhados no entendimento de que se deve melhorar ligeiramente a integração da oferta turística na UE”, disse.

A directora-geral destacou a criação da plataforma World Heritage Journeys, que tem versão em chinês, e convida os viajantes a percorrer quatro itinerários – Europa Real (inclui Sintra), Europa Antiga, Europa Romântica e Europa Subterrânea.

A plataforma foi elaborada em conjunto pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e a publicação National Geographic, e co-financiada pela Comissão Europeia. “Isto é muito mais interessante do que, digamos, os destinos clássicos de compras na Europa. Se bem que, por favor, venham à Europa fazer compras também”, disse Lowri Evans.

A directora-geral sublinhou ainda a importância da colaboração entre as entidades turísticas europeias e a ‘super’ aplicação chinesa Wechat.

No âmbito do Ano do Turismo, a UE lançou uma campanha através do Wechat, visando divulgar os “valores, economia, cultura e estilo de vida da UE e dos 28 Estados-membros”, através de textos, podcasts, infografias e vídeos. “Das minhas visitas à China, percebi o quão importante é o Wechat, e o quanto muitos chineses usam o Wechat”, afirmou.