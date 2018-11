Ticktum volta a vencer na Guia em corrida dramática

O piloto britânico Daniel Ticktum voltou a levar a melhor sobre a concorrência no Circuito da Guia em mais uma edição do Grande Prémio de Macau. A prova, porém, ficou marcada pelo grave acidente de Sophia Flörsch, que sofreu uma fractura na coluna e será hoje operada. Da ocorrência resultaram mais quatro feridos, o também piloto Sho Tsuboi, e ainda um comissário de pista e dois fotojornalistas.

TEXTO: Pedro André Santos

Com alguma sorte à mistura, Daniel Ticktum venceu a edição do ano passado do Grande Prémio de Macau. O mesmo, porém, não se poderá dizer este ano, tal foi a supremacia do jovem piloto britânico ao longo do fim-de-semana na Fórmula 3. O piloto da Motopark liderou todas as voltas e acabou por vencer novamente a Prova Rainha no Circuito da Guia, deixando o colega de equipa Joel Eriksson na segunda posição e o francês Sacha Fenestraz no terceiro lugar do pódio.

“Foi menos surpreendente [comparado a 2017], mas gostei mais porque foi a segunda vitória seguida, claro. Não querendo parecer convencido, mas quando se domina assim… Foi um fim-de-semana perfeito, tanto da minha parte como da parte da equipa. É muito especial para mim e estou radiante”, disse Ticktum em declarações aos jornalistas na sala de imprensa.

Relativamente ao futuro, o piloto britânico referiu que deverá passar pelo Japão, para participar nos Super Fórmula. “Não está garantido, mas é quase uma certeza. No que diz respeito aos Fórmula 2 vamos ver se há a possibilidade, com um acordo razoável, e assim participaria também no próximo ano, mas é pouco provável”, acrescentou.

Questionado sobre a possibilidade de chegar à Fórmula 1, o piloto britânico referiu que tal poderá acontecer “se continuar a ter bons resultados”, mostrando-se motivado em manter a senda das vitórias.