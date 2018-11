Taça GT: Farfus leva BMW a vitória suada sobre a Mercedes

O piloto brasileiro Augusto Farfus Jr., da BMW, conseguiu aguentar a pressão da Mercedes e vencer a derradeira corrida na Taça GT. Maro Engel e Edoardo Mortara, ambos da marca alemã, ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente.

Augusto Farfus Jr. realizou um bom arranque da ‘pole-position’ na Taça GT para assegurar a liderança perante Raffaele Marciello, permitindo ao piloto brasileiro construir uma vantagem de mais de um segundo nas primeiras duas voltas. Marciello, porém, conseguiu aproximar-se e rapidamente passou a seguir de perto o BMW que liderava a corrida. No entanto, o italiano cometeu um erro na travagem para a curva do Lisboa, na oitava volta, e foi obrigado a parar nas barreiras para regressar à corrida em 10º lugar. Mais tarde, viria a recuperar um lugar para terminar em 9º na classificação geral.

Com Marciello fora das contas no trio da frente foi Maro Engel a comandar a ofensiva da Mercedes, aproximando-se de Farfus. No entanto, e apesar de se colocar a apenas oito décimos de segundo do BMW do líder da prova, não foi capaz de se aproximar o suficientemente para tentar a ultrapassagem. O alemão acabaria assim na segunda posição, cabendo a Edoardo Mortara fechar o pódio.

“Estou sem palavras e esta vitória tem um significado especial para mim. Há uns anos perdemos aqui um campeonato, mas hoje vencemos”, disse Farfus no final da prova.

Macau no topo da corrida da Taça Lotus

O piloto de Macau Kong Kin Chong foi o grande vencedor da Taça Lotus, levando a melhor sobre Lo Ka Fai, de Hong Kong, que ficou na segunda posição ao final das 12 voltas da corrida. Mak Ka Lok, também de Macau, ficou na terceira posição.

Mak arrancou da ‘pole-position’ e liderou o pelotão, mas Kong nunca deixou de acreditar na vitória e viria a passar para a frente à passagem da sétima volta do percurso. O piloto de Macau acabaria por cair mais um lugar, para terceiro, já que Lo Ka Fai conseguiria mais tarde subir à vice-liderança.

Na prova Macau Touring Car Cup, corrida que juntou as classes 1600cc Turbo e acima de 1950cc, Sunny Wong foi o grande vencedor. Atrás do piloto da antiga colónia britânica ficou Mitsuhiro Kinoshita, do Japão, e Paul Poon, também de Hong Kong, que ficou em terceiro. O pelotão foi liderado das boxes para a pista pelo ‘safety-car’, quando faltavam apenas oito minutos para o fim, e a corrida foi finalizada com sete voltas. TEXTO: P.A.S.