Proposta dos democratas “novos aterros urbanos para as gentes de Macau” vai a consulta pública

A proposta “novos aterros urbanos para as gentes de Macau” vai ser alvo de uma consulta pública, anunciou Chui Sai On na sexta-feira, durante a sessão de perguntas e respostas dos deputados sobre as Linhas de Acção Governativa para o próximo ano. O Chefe do Executivo disse também que vai ser pensada uma nova tipologia de habitação pública para jovens.

TEXTO: Catarina Vila Nova

Chui Sai On reconsiderou e decidiu auscultar a população acerca da “solução de novos aterros urbanos para as gentes de Macau”, uma proposta de lei avançada pelos pró-democratas Ng Kuok Cheong e Au Kam San que não obteve o consentimento por escrito do Chefe do Executivo. Questionado sobre o assunto na Assembleia Legislativa, onde se deslocou na sexta-feira para responder a perguntas dos deputados sobre as Linhas de Acção Governativa (LAG) para 2019, o governante anunciou que vai lançar uma consulta pública sobre o assunto e apresentar uma proposta ao Conselho do Planeamento Urbanístico (CPU). Chui Sai On admitiu ainda a possibilidade de vir a ser criada uma nova tipologia de habitação pública exclusiva para os jovens, algo que tem vindo constantemente a ser adiado pelo secretário para os Transportes e Obras Públicas.

Depois de, em Outubro, Chui Sai On não ter dado o seu consentimento escrito à proposta dos democratas, ontem não só admitiu reponderar a solução apresentada por Au e Ng como anunciou que será lançada uma consulta pública sobre o assunto. “O Governo vai, sob o princípio da Lei Básica, estudar ou reponderar a solução de novos aterros urbanos para gentes de Macau, como o senhor deputado defendeu, de forma a chegar a um consenso. Vamos lançar uma consulta pública sobre esta matéria”, garantiu o governante, em resposta a Ng Kuok Cheong, assegurando ainda que “até à data, não fizemos nenhuma concessão de terrenos nos novos aterros”. De acordo com a Lei Básica, os deputados têm direito a apresentar projectos de lei, mas aqueles que envolvam a política do Governo devem obter o consentimento prévio por escrito do Chefe do Executivo.

Foi numa sessão plenária da semana passada que o pró-democrata, durante o período de intervenções antes da ordem dia, revelou que a sua proposta de lei não tinha obtido o consentimento escrito de Chui Sai On, “alegando que tinha de ouvir as opiniões dos diversos sectores sociais para obter um amplo consenso e que também não tinha auscultado a opinião do Conselho do Planeamento Urbanístico”. Aproveitando a deslocação do governante à AL, o deputado insistiu novamente na questão pela qual se tem batido por diversas vezes no hemiciclo. “Na sua resposta, o Chefe do Executivo disse que há que obter consenso social e passar a proposta pelo Conselho do Planeamento Urbanístico. Proponho que, se o Governo entende que os cidadãos devem ser auscultados sobre este projecto, então deve exercer as suas competências e tomar a iniciativa de apresentar o regime ao Conselho do Planeamento Urbanístico para discussão”, afirmou o deputado.

“VAMOS PENSAR EM ADOPTAR UMA NOVA TIPOLOGIA DE HABITAÇÃO PARA JOVENS”

Chui Sai On admitiu também na sexta-feira a possibilidade de vir a ser criada uma nova tipologia de habitação pública destinada em exclusivo aos jovens, atendendo a que “os nossos recursos de solos se encontram numa posição positiva”. “De acordo com os recursos de solos de que dispomos vamos pensar em adoptar uma nova tipologia de habitação para jovens”, afirmou o governante, reiterando, ainda assim, a política de “habitação social implementada pela económica” e que “a prioridade é resolver necessidades prementes”. “Os jovens pretendem ter a sua habitação, mas será que os jovens devem sair da sua família muito cedo? Não estamos contra, mas podemos ter pontos de vista diferentes”, considerou.

A proposta de revisão à lei da habitação económica deixou de fora os residentes com idades entre os 18 e os 24 anos, alteração esta que gerou contestação entre os deputados durante a aprovação do diploma na generalidade, no início da semana passada. Como alternativa, Angela Leong propôs a criação de uma modalidade de habitação pública para jovens que não foi bem aceite pelo secretário para os Transportes e Obras Públicas. “Agora nem temos suficiente habitação social nem económica, como é que vamos enfrentar a definição de novas tipologias de habitação pública?”, questionou, na altura, Raimundo do Rosário.

Na sexta-feira, Chui Sai On defendeu que se devem oferecer condições de desenvolvimento aos jovens e considerou ser “natural” que estes tenham ambições de adquirir as suas próprias casas. “A empregabilidade dos jovens tem um nível muito elevado e é natural que, para além da profissão, os jovens queiram ter uma fracção autónoma porque o nosso ambiente económico mudou. Queremos ter um plano para satisfazer essas aspirações e o Governo tem uma posição de abertura para acolher as opiniões apresentadas”, afirmou.

Chui Sai On disse novamente estar atento aos elevados preços praticados no mercado imobiliário privado, mas voltou a esquivar-se de impor medidas restritivas. “Se vamos tomar medidas para controlar o preço do imobiliário? Temos feito acompanhamento, mas nunca haveremos de anunciar medidas para evitar a antecipação de jogadas quanto à fixação de preços no imobiliário”, afirmou o governante.