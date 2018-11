Peter Hickman conquista Grande Prémio de Motos

Numa corrida que teve um final antecipado devido a um acidente entre Philip Crowe e Ben Wylie, Peter Hickman sagrou-se campeão do Grande Prémio de Motos em Macau. Em segundo lugar ficou o histórico Michael Rutter, que já venceu no Circuito da Guia por oito ocasiões. O português André Pires ficou-se pela 19ª posição.

TEXTO: André Vinagre

O britânico Peter Hickman foi o grande vencedor do Grande Prémio de Macau em motos. Aos comandos de uma BMW S1000RR, o piloto da Aspire-Ho by Bathams Racing terminou as oito voltas do Circuito da Guia com um tempo de 19m31.386s, enquanto o seu colega de equipa – e histórico do Grande Prémio de Macau – Michael Rutter terminou a prova em 19m32.181s. Rutter, com oito vitórias em Macau, terminou no segundo lugar no ano em que estreou a Honda RC213V. Em terceiro lugar ficou o também piloto britânico Martin Jessopp, da Tak Chun Group by PBM, conduzindo uma Ducati Panigale 1199.

Hickman, que já tinha vencido em Macau em 2015 e em 2016, destacou a luta que Rutter deu: “Teve um início muito melhor, como é hábito. Eu estava contente só por estar a segui-lo. Na terceira volta, concentrei-me para tentar ganhar vantagem”. Na conferência de imprensa após a corrida, Hickman falou sobre os oito títulos conseguidos por Rutter, dizendo que “seria bom chegar perto de tudo aquilo que o Michael já alcançou aqui”. Michael Rutter acabou por deixar escapar que pensa voltar para o Grande Prémio de Macau em 2019. Questionado sobre este seria o último ano a competir em Macau, o piloto respondeu: “Perguntam-me isso há 15 anos. Ainda não sei, eu gostei bastante da corrida de hoje, estar no pódio e olhar para os arranha-céus e pensar que sou um felizardo em estar aqui… Acho que vou voltar”.

Na última posição do pódio ficou Martin Jessopp, piloto britânico que alcançou seis pódios em dez visitas a Macau, tendo, no fim da corrida, destacado a “grande” competição que encontrou em Macau. “Nos últimos seis anos corri com a mesma mota e nunca ganhei, por isso, este ano, pensei em fazer algo diferente”, disse o britânico que competiu numa Ducati Panigale 1199, acrescentando que “é sempre complicado vencer aqui, a competição é grande”.

O português André Pires, aos comandos de uma Yamaha R1, ficou em 19º lugar. Recorde-se que, na edição do ano passado, André Pires não chegou a arrancar para a prova final devido a problemas mecânicos na mota. Em entrevista ao PONTO FINAL, na passada quinta-feira, o português dizia que o objectivo passava por ficar nos primeiros 15 lugares: “Este ano [o objectivo] é dar duas ou três voltas, adaptar-me e ver se está tudo bem com a moto e tentar fazer uma boa qualificação para poder estar num boa qualificação para tentar ficar nos 15 primeiros”.

A prova de motos desta edição do Grande Prémio terminou quando só tinham sido cumpridas oito voltas de 12. As bandeiras vermelhas foram levantadas depois de um acidente que envolveu os pilotos Philip Crowe e Ben Wylie. Segundo as informações da organização, Crowe não teve de ser hospitalizado, enquanto Wylie foi levado para o hospital. Os pilotos não terão sofrido ferimentos graves, disse a organização.