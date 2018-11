Nova Biblioteca Central vai ter arquitectura sustentável e estética que sugere “livros que se abrem”

O Instituto Cultural adjudicou a concepção do projecto para a nova Biblioteca Central, que vai ocupar o Edifício do Antigo Tribunal e a antiga sede da Polícia Judiciária, à proposta do ateliê do arquitecto Carlos Marreiros. A proposta privilegia uma arquitectura sustentável e uma linguagem estética que sugere “livros que se abrem e gavetas de conhecimento”. Em conversa com o PONTO FINAL, o arquitecto destacou elementos como a espessura de paredes, que permite o isolamento térmico e acústico, e o uso de placas solares, que vão permitir fornecer 5% de energia, suficiente para alimentar os equipamentos sanitários do complexo.

TEXTO: Cláudia Aranda

A proposta da empresa MAA – Marreiros Atelier de Arquitectura Limitada foi a seleccionada para a elaboração do projecto da nova Biblioteca Central de Macau, que vai ocupar o Edifício do Antigo Tribunal e a antiga sede da Polícia Judiciária, anunciou o Instituto Cultural (IC) no sábado, 17 de Novembro. A proposta do ateliê do arquitecto Carlos Marreiros obteve a pontuação mais elevada, com um custo de 18 milhões e seiscentas e oitenta mil patacas, e um período de concepção de 268 dias.

Ao PONTO FINAL, Carlos Marreiros defendeu que esta proposta de concepção ganhou porque é “um bom projecto”, salientando que “preserva de forma eficiente a pré-existência”. “O edifício do antigo tribunal é preservado no seu todo, porque arranjámos uma forma estrutural para que pudesse ser protegido, sem interferência naquela parte delicada do corpo central das escadas”, explicou Marreiros.

Eram requisitos do IC no documento do concurso público de elaboração do projecto, que o antigo tribunal, que está classificado como edifício de interesse arquitectónico, fosse preservado integralmente, “sobretudo todos os elementos arquitectónicos e características que compõem o seu estilo único e o valor cultural do edifício existente, incluindo a sua fachada, telhado, estrutura e pisos e espaço interiores característicos”.

Arquitectura sustentável e capacidade para dois mil utentes

Para manter a integridade do prédio existente, o projecto “introduz dois pilares enormes, que suportam o edifício que vai aparecer sobre o antigo tribunal. Parte do edifício fica em consola por cima do tribunal, portanto, não há nenhum pilar que entre na área do antigo edifício, apenas aquele dois pilares mestres gigantes assentes nos dois pequenos pátios actualmente existentes no antigo edifício”, adicionou o arquitecto. Na parte relativa ao lote da antiga sede da Polícia Judiciária foi criado um corpo central, que “é o coração pivotante da nova valência e da nova vida da biblioteca central”, explicou Carlos Marreiros.

Para além do aspecto da “integração da nova construção na pré-existente”, o arquitecto aponta entre as valências do projecto, no plano funcional, a capacidade para cerca de “dois mil utentes” e as “grandes preocupações com a arquitectura ambiental, nas formas não dispendiosas da sua manutenção, ainda que tenha algum ‘high-tech’, como a utilização de painéis solares fotovoltaicos”. Marreiros prevê com estes equipamentos “garantir 5% do fornecimento da energia, que dará, em princípio, para alimentar todas as instalações sanitárias de todo o complexo da biblioteca central”.

O arquitecto declarou-se “contente” com o trabalho conseguido. “Nem sempre o que faço me alegra completamente, mas estou feliz com o casamento que fizemos, do bloco novo com a pré-existência, evitando um discurso arquitectónico supérfluo”, disse.

Um prédio que parece uma “estante de livros”

Em termos de “morfologia” e da aparência estética do edifício, o projecto apresenta elementos “sugerindo simbolicamente estantes de livros, caixas e gavetas contendo conhecimento, aquela simbologia como o Teatro de Memória, do filósofo Giulio Camillo, que há anos investiguei e cheguei a fazer umas instalações para a Bienal das Artes de Veneza, de 2013, portanto esta ideia do conhecimento organizado, que é uma biblioteca, partilhado com a população”, prosseguiu Marreiros.

Nestes “compartimentos de conhecimento, nestas estantes de livros”, “as fenestrações”, ou aberturas para as janelas, “abrem como se fossem livros”. “Para além deste efeito simbólico, há também a questão da iluminação, e esta fachada, esta estante simbólica tem entre 90 (centímetros) e 1 metro e 20 de espessura, o que permite que possamos utilizar material de isolamento acústico e térmico para proteger o edifício dos ruídos, uma vez que está no centro da cidade, e também para maior manutenção de aparelhos de climatização artificial, e, por conseguinte, haver menos gastos energéticos”, acrescentou.

A par dos painéis solares “temos zonas em que estão previstos dispositivos amigos do ambiente, nomeadamente jardins verticais e grelhas para pequenos jardins de Inverno. Ainda temos zonas onde podemos acrescentar dispositivos amigos do ambiente, que permitem poupança de energia. Podemos introduzir ventilação transversal, sem ser mecânica. Nesta fase do concurso listámos algumas possibilidades, mas ainda vamos com a nossa equipa de engenheiros especialistas aprofundar e propor sistemas eficientes para efeitos de arquitectura ambientalista”, adiantou o arquitecto

Concurso público para construção talvez em 2020 ou 2021

O ateliê de Carlos Marreiros tem agora 268 dias para a concepção do projecto de detalhe, ao qual vão estar dedicadas “40 e tal pessoas a trabalhar nos próximos ano e tal, dois anos, todos chineses e portugueses de Macau, não recorremos a técnicos de fora”, disse. Sobre o que o ateliê vai desenvolver a partir de agora, Carlos Marreiros sublinhou que a empresa “não tem nada a ver com a construção”. “O que vai acontecer é o seguinte, o projecto é elaborado, e este é constituído por muitas especialidades, há o projecto de arquitectura, projecto de estruturas, há depois o de águas e esgotos, e todos os outros serviços e instalações especiais, ar condicionado, electricidade, ventilação, rede informática, sistemas de câmaras de vigilância, sistema contra incêndios telecomunicações. Todo este conjunto de projectos serão executados em 268 dias tendo em vista a preparar o projecto de execução, o chamado ‘projecto de obra’”, explicou o arquitecto.

Seguir-se-á o concurso público para selecção da empresa que vai construir e executar a obra. “Da nossa parte temos menos de um ano para executar todos estes projectos que eu mencionei, findo o qual teremos que apresentar também os orçamentos e a as medições para que se venha a fazer o concurso público”, para a escolha da empresas construtora. Estimou-se anteriormente que a elaboração do projecto fique concluída em 2019 ou no início de 2020, e que o concurso público para o projecto de construção avance entre 2020 e 2021. O arquitecto referiu que, no sábado, o IC não adiantou prazos. “Este ano já está no fim, teremos 2019 e 2020, portanto, serão dois anos para acabar e aprovar todos os projectos e preparar o concurso público para construção, eu espero que isto possa ser feito em velocidade cruzeiro”, afirmou o arquitecto.

Biblioteca, teatro e zona recreativa

A área total do lote da nova Biblioteca Central é de 3.524 metros quadrados, sendo a área bruta de construção de 22.586 metros quadrados, num total de 11 pisos, “10 andares e uma meia-cave semi-enterrada”, esclareceu Marreiros. O edifício vai albergar o acervo da biblioteca, uma secção pública e uma secção de apoio técnico. A proposta inclui lugares de estacionamento. No terraço intermédio, no topo do antigo edifício, estão previstas estruturas de recreio e restauração. O IC previa que a altura máxima permitida do novo edifício não excedesse os 53 metros acima do nível do mar. Marreiros adiantou que a altura na proposta de concepção do projecto é inferior a esse limite. O projecto assegura 1125 lugares sentados para leitores, a par com mais 800 utilizadores dos restantes espaços, que incluem “um pequeno teatro com 300 lugares, salas de exposições, de conferências, snack-bar, cafeteria”. Está previsto entre 120 a 130 trabalhadores no novo complexo. A capacidade para o acervo é de entre “ 810 mil a um milhão de livros”, adiantou.

A cor do novo edifício será “esbranquiçada”. A construção “vai levar um material que se possa relacionar bem com o que cobre o edifício antigo, mas não vai ser ‘Shanghai Plaster’”, afirmou. Este é o material que cobre o edifício existente, um reboco que parece granito, vulgarmente chamado de Shanghai Plaster, muito utilizado nos anos 1920, em toda esta parte do mundo.

O anúncio do concurso público para a elaboração do projecto foi publicado no dia 1 de Março de 2018. Foram recebidas nove propostas. De acordo com estimativas, o orçamento de construção da nova Biblioteca Central é de 900 milhões de patacas, prevendo o IC que este valor venha a ser revisto após a conclusão do projecto de detalhe.