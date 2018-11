Governo vai encomendar terceiro estudo sobre seguros de saúde

Em menos de um ano o Governo prepara-se para encomendar um terceiro estudo sobre seguros de saúde. O anúncio foi feito por Chui Sai On na Assembleia Legislativa, considerando ser “já altura oportuna” para “procedermos ao estudo sobre o seguro de saúde.

TEXTO: Catarina Vila Nova

“É já altura de procedermos ao estudo sobre o seguro de saúde”. A afirmação é de Chui Sai On, na passada sexta-feira, quando se deslocou à Assembleia Legislativa (AL) para responder às perguntas dos deputados sobre as Linhas de Acção Governativa (LAG) para o próximo ano. Esta será já a terceira vez que o Governo vai encomendar um estudo relacionado com seguros de saúde em menos de um ano, depois de um sobre a viabilidade dos vales de saúde serem utilizados para adquirir seguros de saúde e um outro acerca da criação de seguros de saúde para idosos passarem a reforma no interior da China. Este novo estudo terá como propósito averiguar se os cidadãos estão dispostos a pagar por este serviço, explicou o Chefe do Executivo.

Primeiro foi o estudo sobre a viabilidade dos vales de saúde serem utilizados para adquirir seguros de saúde. Depois, o Governo propôs-se a estudar a criação de um sistema de seguros de saúde destinado aos idosos que queiram passar a reforma no interior da China. Agora é a vez de ser estudada a disponibilidade das pessoas em pagar por um seguro de saúde. “Temos de reconhecer que temos de analisar a matéria em relação ao seguro universal. De acordo com a actual situação financeira é adequada essa situação. É já altura de procedermos ao estudo sobre o seguro de saúde”, afirmou o Chefe do Executivo, em resposta a uma pergunta da deputada Song Pek Kei.

Ainda antes de ser encomendado este terceiro estudo, Chui Sai On antecipa já um obstáculo: “O pagamento do prémio é um problema”. “Quanto ao seguro de saúde, há que reunir vários pressupostos, [tais como] se as pessoas estão dispostas a aderir a esse plano porque as pessoas têm de sujeitar-se ao desconto de determinada percentagem da sua remuneração para aderir ao plano de saúde. Depende do número de pessoas a aderir porque depende do pagamento de taxas”, considerou o governante. Daí que, declarou Chui Sai On, “temos de dar início ao estudo para saber da disponibilidade das pessoas em aderir a esse programa”, reiterando ser “já altura oportuna”.

Já em Fevereiro deste ano o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura participou num debate na AL para discutir exactamente a viabilidade de implementar um seguro universal de saúde em Macau. Na altura, Alexis Tam não se opôs à ideia, apesar de ter referido que tal sistema iria mais do que aumentar as despesas do Governo com os cuidados de saúde. Já os deputados defenderam que a criação deste mecanismo estaria dependente da adesão dos cidadãos, opinião também manifestada por Chui Sai On na passada sexta-feira.

Foi também no debate de Fevereiro que Alexis Tam revelou que o Governo tinha encomendado a uma instituição de Hong Kong um estudo para analisar a viabilidade dos vales de saúde poderem ser usados para adquirir seguros de saúde, cujos resultados, disse na altura o secretário, seriam conhecidos “muito em breve”. Depois meses depois, também na AL, Chui Sai On revelou que o Governo iria estudar a criação de um sistema de seguros de saúde destinado aos idosos que queiram passar a reforma no interior da China.

Ainda na sexta-feira, Chui Sai On esclareceu que, no futuro, não haverá lugar a limite de vagas para os profissionais de saúde formados no estrangeiro que sejam admitidos ao exame em Macau. Esta é uma das medidas previstas no Regime Legal da Qualificação e Inscrição para o Exercício de Actividade dos Profissionais de Saúde, que exige a esta categoria profissional um exame de admissão e um estágio de seis meses para obtenção da respectiva licença em Macau. “Não vai haver limite definido. Basta os estagiários inscreverem-se para o exame e, se forem aprovados, podem exercer a profissão”, explicou o governante.