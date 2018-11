Chui atira discussão da escolha de feriados obrigatórios para Concertação Social

O Chefe do Executivo defendeu, na Assembleia Legislativa (AL), que o mecanismo de escolha de feriados obrigatórios, previsto na revisão à Lei das Relações de Trabalho, é um assunto que deve ser discutido no Conselho Permanente da Concertação Social (CPCS). Para Chui Sai On, esta é a “plataforma por excelência para recolher opiniões de trabalhadores e empregadores”, recordando ainda que a proposta de alteração à Lei das Relações de Trabalho ainda não foi concluída pelo Governo. No entanto, uma garantia ficou do governante: “Na revisão da lei laboral, de certeza que não vai haver alterações que possam afectar garantias que estão previstas na lei”.

“É um objectivo do Governo garantir juridicamente os direitos dos trabalhadores. Estamos a elaborar leis para esse efeito. Posso prometer que, na revisão da lei laboral, de certeza que não vai haver alterações que possam afectar garantias que estão previstas na lei”, declarou Chui Sai On, na sexta-feira, quando se deslocou à AL para responder às perguntas dos deputados sobre as Linhas de Acção Governativa (LAG) para o próximo ano.

Sobre o mecanismo de escolha de feriados obrigatórios – que vai permitir que, através de acordo entre as partes, três em quatro feriados obrigatórios possam ser gozados noutros feriados – Chui Sai On considerou que este assunto deve ser discutido pelo CPCS. “Através do CPCS vamos ouvir as opiniões dos trabalhadores. Através do CPCS, que é um órgão de auscultação de opiniões e uma plataforma de diálogo entre as partes patronal e laboral, creio que os trabalhadores podem ter a sua posição”, afirmou o governante.

Chui Sai On respondia a perguntas de Ella Lei e Lei Chan U, que recuperaram uma questão já levantada numa sessão plenária da semana passada, quando os quatro deputados ligados à Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM) exigiram ao Governo que abandonasse a proposta de escolha dos feriados obrigatórios. C.V.N.