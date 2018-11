Amnistia apela a Hong Kong que retire acusações a líderes pró-democracia

A Amnistia Internacional (AI) defendeu que o Governo de Hong Kong deve desistir do processo “politicamente motivado” contra nove líderes pró-democracia do chamado “Movimento dos Guarda-Chuvas”, cujo julgamento começa na segunda-feira. “Este processo é um acto de retaliação que visa silenciar o movimento pró-democracia. As acusações contra os nove activistas devem ser retiradas, uma vez que o caso do Governo é baseado apenas no legítimo exercício do direito à livre expressão e manifestação”, disse Man-kei Tam, director da Amnistia Internacional Hong Kong.

Entre os nove activistas em julgamento, num processo que remonta a 2014, estão o co-fundador da campanha “Occupy Central”, o advogado e professor Benny Tai Yiu-ting, o sociólogo Chan Kin-man e o reverendo Chu Yiu-ming, que enfrentam penas que poderão ir até sete anos de prisão. Entre os restantes acusados estão líderes estudantis, advogados e líderes de partidos políticos. “Os procuradores estão a fazer acusações deliberadamente vagas e ambiguas que terão consequências terríveis na liberdade de expressão e de reunião em Hong Kong”, prosseguiu Man-kei Tam.

Segundo a Amnistia, a acusação aos três elementos do “Occupy Central”, baseia-se no facto de terem planeado e implementado uma campanha pró-democracia, incluindo acções não violentas de bloqueio de ruas. A campanha, que reclamava a realização de eleições democráticas para o governo da cidade, foi o embrião de Movimento dos Guarda-Chuvas, manifestações pacíficas que duraram 79 dias, entre Setembro e Dezembro de 2014.

Os nove activistas são acusados de “distúrbios na via pública”, e segundo a Amnistia, os procuradores estão a usar conferência, entrevistas e encontros públicos em que os membros do movimento discutiram a campanha de desobediência civil, bem como vídeos filmados pela polícia, para sustentar a acusação.

“Se os procuradores tiverem sucesso, há um perigo real de que mais e mais pessoas enfrentem acusações por activismo pacífico. As autoridades parecem estar a tentar silenciar qualquer debate sobre questões sensíveis em Hong Kong, especialmente as relacionadas com a democracia e a autonomia”, sublinhou Man-kei Tam. No âmbito deste processo, foram já condenados em 2017 três líderes estudantis.