Acidente grave mas balanço positivo

A prova de Fórmula 3 da 65ª edição do Grande Prémio de Macau ficou marcada pelo acidente da alemã Sophia Flörsch, tendo o seu Dallara-Mercedes voado por cima das barreiras de protecção para fora da pista na curva do Lisboa, atingindo uma zona reservada a fotojornalistas e comissários. A piloto alemã, de apenas 17 anos, sofreu uma fractura na coluna e será hoje operada, segundo escreveu ontem na rede social Twitter numa mensagem onde agradeceu também as mensagens de apoio que tem vindo a receber.

O acidente afectou o também piloto Sho Tsuboi, que foi hospitalizado no Conde São Januário devido a dores lombares. Ferimentos mais graves registaram os dois fotojornalistas e o comissário de pista, que foram hospitalizados com lacerações no rosto, fígado, fractura no maxilar e concussão cerebral, segundo a organização.

Em declarações aos jornalistas no final da prova, Alexis Tam admitiu reforçar as medidas de segurança do evento no futuro. “É perigoso e envolve muitos factores, mas as pessoas gostam e querem vê-lo. (…) Felizmente não houve mortos. Houve feridos sim, alguns já saíram do hospital. A mulher [Sophia Flörsch] tem uma situação mais grave, mas não há risco de vida”, disse o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura. Apesar do grave acidente, Alexis Tam fez um balanço positivo do Grande Prémio de Macau, referindo que ao longo dos quatro dias do evento registaram-se cerca de 83 mil pessoas. “Praticamente bateu o recorde”, disse o governante. P.A.S.