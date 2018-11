Workshop com os autores de Michel Vaillant amanhã na Livraria Portuguesa

Realiza-se este sábado, 17 de Novembro, um workshop com os autores da saga Michel Vaillant, Philippe Graton e Benjamin Benéteau. Entre as 18h30 e as 20h30, estarão na Livraria Portuguesa para mostrar como é concebido um livro de banda-desenhada e para contactarem com os leitores. “Macao”, o mais recente volume de Michel Vaillant, foi apresentado ontem por Graton, numa altura em que também se realiza o Grande Prémio de Macau. A última vez que a histórica personagem de banda-desenhada passou por Macau foi em 1983 e agora, 35 anos depois, é editado um novo livro cuja história passa pelo território.

