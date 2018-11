“O Michel Vaillant é mítico na cultura automóvel, mesmo sem ler os livros, todos conhecem o nome”

É entre o ruído dos motores junto às boxes do Circuito da Guia que falamos com Philippe Graton. O argumentista da série “Michel Vaillant”, em Macau para fazer o lançamento do seu mais recente volume “Macao”, contou ao PONTO FINAL como sucedeu ao seu pai na escrita das histórias, falou sobre a sua paixão por Macau e pelo automobilismo e comparou este livro com o lançado em 1983, cuja narrativa também se passa no território. A próxima aventura de Vaillant em Macau? Talvez daqui a outros 35 anos, diz.

Texto: André Vinagre

Fotografia: Eduardo Martins

Provavelmente cresceu rodeado de carros e pilotos. Qual é a sua relação com o automobilismo? Sempre gostou ou em criança achava aborrecido?

Não me aborrecia, mas no início não era a minha paixão. O meu pai ia para os circuitos, para as pistas, para os Grande Prémios, e ele levava-me com ele desde que eu era muito pequeno. Não era divertido porque era muito barulhento, estão todos com pressa, estás sempre a atrapalhar alguém, não podia tocar em nada e eu estava muitas vezes nas boxes. Não percebia qual era a diversão. Quando voltava para a escola, na segunda-feira de manhã, os meus colegas diziam “viste o GP na televisão?” e eu “não, eu não vi, eu estive lá”; “tu estiveste lá?! Então viste em directo”; “Não, eu não vi nada, eu estava nas boxes”; “tu estiveste nas boxes?!”. Eu queria queixar-me daquilo, mas eles estavam tão espantados com a sorte que eu tinha… Mais tarde, comecei a ser fotógrafo, com 13 ou 14 anos, e o meu pai achou que seria útil para ele, já que ele precisava de muita documentação. Tendo um filho que era capaz de fazer as fotografias, ele levou-me para os circuitos cada vez mais. Nessa altura já era muito mais interessante para mim porque pude fotografar pessoas como Fangio – não na altura em que ele corria, eu não sou assim tão velho -, Prost, Senna. O porquê de eu estar a escrever as histórias de Michel Vaillant agora está ligado a isso. Mais tarde, tornei-me fotojornalista, viajei por todo o mundo e fui ao Vietname e trouxe umas fotografias, e disse ao meu pai: “Na próxima aventura do Michel Vaillant, devias colocá-lo no Vietname, é um país incrível, tem muita história, eles andam todos de bicicleta e a sonhar que estão a pilotar carros”. E ele disse: “Tu tens as fotografias, tu tens as ideias, escreve tu a história”. Eu escrevi a história, dei-a ao meu pai e ele devolveu-ma e disse: “Isto é um artigo para um jornal, não é um cenário para uma banda-desenhada”. Comecei a interessar-me na dramaturgia e voltei a entregar-lhe um cenário a sério, e então, pela primeira vez na história do Michel Vaillant, no 57.º álbum, ele editou um livro no cenário de outra pessoa, eu. Tanto a imprensa como o público receberam o livro muito bem, e ele disse-me: “Eles gostaram mais deste do que do anterior, eu já tenho 70 anos e toda a gente fala inglês nos circuitos e eu não falo, por isso força, faz os cenários”.

Esta não é a primeira vez que vem a Macau. Qual a sua relação com a cidade?

Esta é a minha quarta vez aqui. Na verdade, é uma história incrível porque vim cá no início a convite do Festival Literário, pelo Ricardo Pinto [director do festival] e fiquei espantado pela cidade que descobri, por esta mistura de culturas entre Portugal e a China, pelas ruas, pela arquitectura, pelo cheiro, ver chineses a fazer fila para comprar pastéis de nata, é tudo muito específico. Apaixonei-me pela cidade. Numa das entrevistas perguntaram-me se seria possível que o Michel Vaillant voltasse a Macau e disse só “sim, porque não? É possível”. No dia seguinte, no Macau Times, na capa: “Vaillant vai regressar a Macau”. Eu perguntei logo “O que é isto?! Eu só disse que era possível e agora estou encurralado, não tenho alternativa”.

Vai aproveitar o fim-de-semana para ver as corridas?

Sim, claro. O Circuito da Guia é extraordinário para ver os jovens pilotos na Fórmula 3 porque é uma das pistas mais perigosas do mundo, é extremamente técnica e as condições do asfalto são muito próprias. E também os jovens pilotos sabem que se ganharem aqui vão, certamente, acabar na Fórmula 1. Eles vão fazer tudo para subir ao pódio. São extremamente virtuosos, agressivos e também profissionais. Fico muito impressionado em ver essas qualidades juntas em pilotos de 25 ou 23 anos. Há tanto em jogo, mas eles não são loucos. Eles são agressivos, mas não são loucos, são loucos o suficiente. Por isso é que o automobilismo é tão interessante para a dramaturgia, porque na verdade é sobre os humanos. Podemos falar horas sobre técnicas e motores, mas no fim é sobre humanos, jovens humanos a competir uns contra os outros, e fazem-no de forma impressionante.

Terão os livros de Michel Vaillant ajudado a aumentar a popularidade do automobilismo?

No passado, sim. Nos anos 50, 60 e até 70, era o único meio a mostrar como era o automobilismo ao público porque não dava na televisão, não dava na rádio, e o Michel Vaillant mostrava aos leitores todos os aspectos técnicos, das corridas, humanos, familiares, ao ponto de alguns pilotos famosos terem dito que se tornaram pilotos por lerem o Michel Vaillant. Quando há alguém como o Alain Prost que te diz que é piloto porque lia o Michel Vaillant, faz-nos ver a outra dimensão.

Que tipo de preparação teve de fazer para editar este novo livro?

Há várias histórias a acontecer ao mesmo tempo e, para podermos fazer isso, depois de termos uma sinopse, voltámos a Macau no último Grande Prémio para ver a corrida, falar com os pilotos, falar com os engenheiros, falar com toda a gente em volta da corrida para podermos escrever uma história que fosse realista. Espero que os leitores aprendam muita coisa sobre como é que as corridas são preparadas e sobre as especificidades de Macau. A outra parte da preparação foi na cidade, porque temos de pensar como um realizador de cinema. Pensámos “ok, vai haver uma perseguição, mas onde é que faria mais sentido?”. Foi muito divertido andar pela cidade e imaginar perseguições.

Quais são os principais desafios ao continuar a história de uma personagem tão icónica?

Há vários desafios. Temos de reinventar coisas a cada livro, quando estamos a escrever uma nova história e a fazer tudo do zero é muito fácil. Quando já temos 75 livros publicados, não podemos usar as mesmas situações de antes, o que significa que temos de ter imaginação para encontrarmos novas ideias. Além disso temos de fazer com que a história evolua porque o mundo não é o mesmo. Quando o meu pai me deixou o projecto, em vez de me dizer “cuidado com as personagens porque eu quero que elas continuem como as criei”, disse-me: “Força, surpreende-me. Faz coisas que eu nunca tive a coragem de fazer”. Por isso, tenho sido ousado. Às vezes, os leitores mais antigos ficam chocados com o que fiz, mas, no fim, dizem que afinal tinha razão.

Quão especial é o Grande Prémio de Macau, para ter feito com que o Michel Vaillant regressasse?

A dificuldade foi termos escolhido uma corrida em que ele não pode correr, porque ele tem mais de 26 anos – ninguém sabe ao certo que idade tem o Michel Vaillant, mas achamos que ele terá por volta de 39, é o que imaginamos – por isso, tivemos de colocá-lo num papel em que ele treina jovens pilotos. Lendo este livro compreendemos o porquê de o Grande Prémio de Macau ser tão lendário, mas, na verdade, foi um desafio dar um papel de protagonista ao Michel Vaillant sem estar atrás do volante. E isto é algo que não faríamos em nenhuma outra pista.

E o facto de esta ser uma das pistas mais perigosas do mundo também é um ponto positivo para a história?

Claro. Em cada história, quando o herói arrisca a vida, torna-a muito mais interessante e isto é o que acontece aqui. Não nos podemos esquecer que as pessoas que correm, mesmo que sejam muito talentosas e virtuosas, arriscam a vida. Estava a falar com um piloto de motos que me estava a dizer que tanto aqui como na Ilha de Man eles arriscam a vida, e disse: “Um circuito onde não se arrisca a vida é como jogar poker a feijões”.

A acção deste novo livro em Macau não passa tanto pelas pistas, mas mais pela cidade. É propositado?

Esta foi uma boa maneira de mostrar a cidade aos leitores. Acho que na primeira edição, que foi feita há 35 anos, não se vê muito da cidade. Desta vez, quis mesmo mostrar Macau e não os casinos, porque é um ‘cliché’, Macau é muito mais do que isso. Espero que este livro contribua para mudar isso. Macau não é Las Vegas, é muito mais rica e muito mais interessante.

Trinta e cinco anos depois, quais são os pontos em comum entre os dois livros, ou é totalmente diferente?

Acho que mudou radicalmente. Eu estou demasiado dentro da história, fazendo a documentação, supervisionando os desenhos, por isso não tenho a distância necessária para avaliar. Mas acho que os dois livros são muito diferentes. Há 35 anos, não se faziam assim as bandas-desenhadas. É mais sombria, mais rica, há muito mais conteúdo.

Ao escrever o novo livro, ia comparando-o com o antigo?

Não, não. Antes de começarmos, sim, olhámos para ele. Mas é tudo tão diferente, as bandas-desenhadas são tão diferentes, o automobilismo é tão diferente, e a cidade de Macau não é igual. Na altura, o Lisboa era o edifício mais imponente, agora está completamente perdido entre edifícios muito mais altos. Tudo mudou, por isso é que eu estou a planear fazer um Michel Vaillant em Macau a cada 35 anos [risos].

Mas há algum plano para uma terceira visita de Michel Vaillant a Macau?

Falemos disso daqui a uns anos, talvez 35 [risos].

Qual a reacção dos pilotos ao entrevistá-los para os livros?

É sempre boa. Uma vez, um piloto americano, Dan Gurney, explicou aos seus colegas norte-americanos como era o Michel Vaillant na Europa, e disse que a carreira de um piloto europeu só está completa quando aparecer nas histórias do Michel Vaillant. Há algo muito positivo no Michel Vaillant: sabe o que é um ciclo vicioso? O que é o contrário, talvez um ciclo virtuoso? As histórias do Michel Vaillant são sempre muito bem documentadas, somos muito realistas, nós não dizemos coisas estúpidas que não poderiam acontecer e estamos bem documentados, por isso, as pessoas dentro do automobilismo, quando lêem o livro, sabem que é tudo verdade e ficam com uma boa imagem. Quando vamos às pistas para falar com os pilotos ou engenheiros, eles dizem logo: “É para o Vaillant? Sim, sim, como posso ajudar?”. Como eles gostam tanto, permitem-nos o acesso à informação que torna o Michel Vaillant tão realista. Esse é o ciclo que nos beneficia.

Acredita que alguns dos pilotos que aqui estão decidiram sê-lo depois de lerem o Michel Vaillant?

Isso acontecia com as gerações de pilotos anteriores. Na geração anterior, toda a gente lia banda-desenhada, os miúdos já não lêem tanta banda-desenhada hoje em dia. O Michel Vaillant é mítico na cultura automóvel, mesmo sem ler os livros, todos conhecem o nome.