A equipa da Theodore Racing, liderada por Teddy Yip Jr, filho de Teddy Yip, fundador da Theodore Racing Team e um dos principais dinamizadores na internacionalização do Grande Prémio de Macau, apresenta-se ambiciosa no Circuito da Guia, com um leque de pilotos com qualidade para lutar por qualquer lugar do pódio.

TEXTO: Pedro André Santos

A Theodore Racing está de regresso ao Circuito da Guia, pista que o actual director executivo, Teddy Yip Jr, conhece muito bem, já que o seu pai, Teddy Yip, é um dos nomes mais conhecidos ligados ao Grande Prémio de Macau. Na prova classificativa de ontem, Mick Schumacher foi o melhor da SJM Theodore Racing by PREMA, ao ficar em terceiro lugar, seguindo-se Marcus Armstrong, em 13º, Guanyu Zhou, em 14º, Ralf Aron, em 18º e Robert Shvartzman, em 19º.

“Foi um dia duro, nos treinos até correu bem mas nas provas de qualificação houve várias bandeiras e tornou-se difícil encontrar o ritmo adequado. Desde que o piso se mantenha seco amanhã [hoje] nós estaremos em boa forma”, disse Teddy Yip Jr ao PONTO FINAL.

O director da Theodore Racing acrescentou que competir em Macau “é sempre uma lotaria”, frisando que há outros factores que contribuem para o sucesso dos pilotos. “O factor sorte está sempre presente, podemos tentar estar preparados ao máximo mas há coisas que estão fora do nosso controlo. Estamos confiantes, como eu disse antes viemos preparados da melhor forma possível. Temos uma boa oportunidade de preencher o pódio, mas vai depender muito do que acontecer amanhã [hoje] e do clima”, prosseguiu.

Teddy Yip Jr recordou ainda o passado ligado às corridas, num desporto que esteve sempre presente na sua vida por influência do pai. “Recordo-me quando o meu pai estava aqui nas corridas, era muito pequeno na altura, ele costumava preparar os carros na sua casa no topo da colina e depois conduzia-os até ao ‘pit-lane’. Lembro-me de correr na garagem e atrapalhar os mecânicos que estavam a trabalhar nos carros, deixar tudo fora do sítio e arranjar problemas para mim… é uma boa memória”, disse.

Guanyu Zhou aponta à vitória

Entre o leque de pilotos da Theodore Racing em Macau está Guanyu Zhou. O piloto chinês está de regresso ao território e mostra-se determinado em bater a concorrência. “O plano é tentar vencer, mas se ficar no pódio também será positivo, vamos ver o que vai acontecer. Seria bom fazer uma boa prova classificativa para a corrida final, acho que quem ficar nos três primeiros lugares terá uma grande possibilidade de vencer”, disse Zhou ao PONTO FINAL.

O piloto chinês, que integra já a Academia de Pilotos da Ferrari e tem como objectivo chegar à Fórmula 1, descreve o Circuito da Guia como “incrível”, reiterando que a “prova rainha” será “mais desafiante do que no ano passado” devido à qualidade da concorrência este ano.