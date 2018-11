Hickman e Ticktum asseguram ‘pole’ provisória

No primeiro dia de Grande Prémio, Peter Hickman, nas motos, e Dan Ticktum, na Fórmula 3, garantiram a ‘pole-position’ provisória durante as qualificações. Já o português André Pires ficou em 20.º na qualificação das motos. Também nas duas rodas, o espanhol Raul Torras teve uma queda aparatosa e sofreu uma hemorragia cerebral.

TEXTO: André Vinagre

O britânico Peter Hickman, que já venceu em Macau por duas vezes, garantiu ontem a ‘pole-position’ provisória no Circuito da Guia. Nas primeiras qualificações, o piloto da Aspire-Ho by Bathams Racing BMW fez a volta mais rápida em 2m25.429s. Ao volante de uma BMW S1000RR, Hickman superou o colega de equipa Michael Rutter, que ficou em segundo na qualificação, fazendo 2m26.378s na volta mais rápida. Recorde-se que Rutter, que este ano estreia a sua Honda RC213V, já venceu por oito vezes no Circuito da Guia, a última das quais em 2012. Em terceiro lugar das qualificações do primeiro dia ficou o também britânico Danny Webb, da MGM by Penz13, cuja volta mais rápida foi de 2m28.010s.

Também na qualificação para a prova das motos, o português André Pires terminou no 20.º posto. O piloto da Yamaha R1 fez a volta mais rápida em 2m38.028s. A segunda prova qualificativa acontece hoje.

Na Fórmula 3, o britânico Daniel Ticktum, da Motopark Academy, assegurou a ‘pole’ provisória nas primeiras qualificações, com uma volta de 2m11.004s. Callum Ilott, da Carlton, ficou no segundo posto com a volta mais rápida a ter sido feita em 2m11.136s. O alemão Mick Schumacher, filho do heptacampeão de Fórmula 1 Michael Schumacher, que também venceu em Macau em 1990, terminou a qualificação no terceiro lugar, com uma volta de 2m11.433s.

O primeiro dia do Grande Prémio de Macau ficou ainda marcado pelo despiste de Raul Torras. Nas motos, o piloto espanhol sofreu uma queda aparatosa ainda nos treinos livres na curva do Mandarim Oriental, tendo sido posteriormente levado de emergência para o Hospital Conde São Januário. Segundo a organização do Grande Prémio, o espanhol sofreu um traumatismo cranioencefálico, com uma hemorragia cerebral, e um hematoma no escalpe frontal. Raul Torras, que se estreava no Circuito da Guia, foi obrigado a retirar-se da competição. Na mesma sessão de treinos livres, o piloto britânico Andrew Dudgeon, da VRS Racing, também sofreu um acidente e também ele foi admitido no Hospital Conde São Januário, onde lhe foi diagnosticada uma fractura da coluna lombar.