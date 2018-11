Governo vai criar seguros contra grandes catástrofes

Chui Sai On anunciou ontem, durante a apresentação das Linhas de Acção Governativa (LAG) para o próximo ano, a intenção de criar um regime de seguros de grandes catástrofes. Sobre este programa pouco foi adiantado, mas o Chefe do Executivo acrescentou que seria alargada a cobertura dos seguros e que o respectivo processo de concurso seria lançado no próximo ano. Na pasta da prevenção contra desastres naturais, foi ainda anunciado o ensino da segurança púbica como disciplina obrigatória em todas as instituições de ensino não superior.

“Iremos promover a criação de um regime de seguros de grandes catástrofes, alargando a cobertura dos seguros, e procuraremos lançar as respectivas propostas no próximo ano e iniciar o respectivo processo de concurso”, afirmou Chui Sai On durante a apresentação das LAG na Assembleia Legislativa. Para promover a prevenção contra catástrofes, “o ensino da segurança pública passará a integrar, como disciplina obrigatória, o ensino não superior de todas as instituições de ensino”. Já o “Plano de médio e longo prazo de prevenção e redução de desastres em Macau (2019-2028)” será lançado no próximo ano, garantiu o governante.

Na pasta das infra-estruturas está prevista, também para o próximo ano, “a construção da quarta conduta de abastecimento de água a Macau e o aceleramento da construção da Estação de Tratamento de Água de Seac Pai Van e das obras de ampliação da Barragem de Ka-Hó”. Chui Sai On garante ainda a conclusão das obras de drenagem das águas pluviais na zona Norte antes do início da estação das chuvas do próximo ano e a conclusão das obras de construção do centro de formação e estágio de atletas, também em 2019. Sobre o Hospital das Ilhas e a quarta ligação não foram avançadas novidades, mas as LAG para 2019 fazem já menção a um “estudo específico e uma concepção preliminar de uma quinta ligação”. C.V.N.