Em ”O Caderno dos Desejos” há um conto entre o onírico e o real que aborda temas muito actuais

O conto infantil “O Caderno dos Desejos”, de Susana Esmeriz, com ilustrações de Nelson Henriques, é apresentado hoje na Livraria Portuguesa, às 18h30. Nesta edição de autor, com uma tiragem de 100 exemplares, a jurista faz a sua estreia neste género literário com uma história que, diz, escreveu a pensar nos filhos, para lhes transmitir “que têm dentro deles o poder e a força de criarem a sua realidade”.

TEXTO: Cláudia Aranda

“Sempre gostei muito de escrever, mas gostar daquilo que escrevo é muito recente”, disse ao PONTO FINAL Susana Esmeriz, autora do conto infantil “O Caderno dos Desejos”, o primeiro que publica, mas não o primeiro que escreve. “O Duarte estava farto de me dizer que eu devia publicar os meus textos ou concorrer a concursos de literatura. Dia 29 de Setembro fiz 46 anos, fui à sala e tinha lá uma série de caixas de cartão empilhadas…quase morri de emoção, era o meu livro, foi a maior surpresa de sempre! Chorei e ri durante já nem sei quanto tempo”, conta a jurista e escritora.

A edição de autor foi ideia do marido, Duarte Esmeriz, que sem revelar nada a Susana, procurou o ilustrador, Nelson Henriques, residente na Ilha da Madeira, em Portugal, e encarregou-se de localizar uma gráfica para a impressão do livro, uma edição limitada, com uma tiragem de 100 exemplares.

Em “O Caderno dos Desejos”, Susana Esmeriz escreve “uma história em que os temas como o ‘bullying’, a solidão, a diferença, a aceitação e a solidariedade surgem pela mão da protagonista, a Mariana”, descreve Ana Paula Dias, doutorada em Educação e Interculturalidade pela Universidade Aberta, e investigadora do Centro para as Migrações e Relações Interculturais, que apresenta o livro hoje na Livraria Portuguesa, às 18h30.

“Mariana é uma pré-adolescente ruiva e sardenta que enfrenta o drama de todas as Marianas ou Mários destas idades, a dificuldade de crescer num mundo que os bombardeia constantemente com padrões de excelência, perfeição, exigência”. E, citando a autora, prossegue: “Mariana sentia-se feia, gorda e, pior, sentia que não pertencia a lado nenhum”, descreve a investigadora. “Mas é quando nos descentramos do nosso pequeno mundo e começamos a olhar em redor que empreendemos o processo de crescimento e desenhamos ou redesenhamos o nosso lugar no universo – e é isso que a Susana nos diz, com a bela metáfora do pássaro falante”, refere Ana Paula Dias, que sublinha o valor adicional das ilustrações que captam a atmosfera da história, “entre o onírico e o real”.

Susana Esmeriz revela que escreveu este conto “a pensar nos meus filhos. Procuro transmitir-lhes, das mais variadas maneiras, que têm dentro deles o poder e a força de criarem a sua realidade”, disse, acrescentando que o casal, de juristas, vive em Macau desde 2003 e são pais de duas crianças. Diz a autora que “O Caderno dos Desejos”, “é a história de uma autodescoberta, e uma história de superação de obstáculos e de envolvimento com a vida. Quando a personagem principal está muito triste e se refugia para lidar com as suas angústias e tudo o que a torna infeliz, é desafiada a reflectir sobre a sua vida. Para essa reflexão a levar a algum lugar, percebe que o que precisa naquele momento não encontra sozinha e parte à procura de respostas junto de outras pessoas, primeiro as mais próximas, até, já com grande confiança, se dirigir a estranhos. Neste busca emociona-se, surpreende-se e aumenta a sua experiência humana de socialização e atenção ao outro, ou seja, redescobre-se, vê-se de uma outra maneira quando outras vidas e outras experiências a tocam profundamente”.

Sobre o ilustrador Nelson Henriques, Susana Esmeriz diz que “deve ser uma pessoa extraordinária”. “Enviou-me uma mensagem no dia do meu aniversário a dizer: ‘quando as palavras são inspiradoras o trabalho de as ilustrar flui’”. Hoje, na apresentação na Livraria Portuguesa, vão também estar expostas as aguarelas de Nelson Henriques, “que sabe como ninguém ilustrar sentimentos, cores e, até, sons”, diz Duarte Esmeriz, no prefácio do livro infantil. Sobre o primeiro conto editado de Susana, Duarte escreve: “Este é o primeiro entre outros que estão guardados numa gaveta”.