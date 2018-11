Dez curtas de Macau na segunda edição do festival de cinema universitário “Caminhos Futuros”

A Cinemateca Paixão apresenta a partir de 24 de Novembro a segunda edição de “Caminhos Futuros — Festival de Cinema de Estudantes Universitários dos Dois Lados do Estreito, Hong Kong e Macau”, que mostra os melhores filmes recomendados pelas universidades. A programação inclui 27 curtas-metragens, entre os quais 10 são de Macau, e onde se incluem obras premiadas como “Nadando Para Casa”, da Academia de Cinema de Pequim, “A Segurança Primeiro”, da Universidade Shih Hsin de Taiwan, “17 Anos”, da City University de Hong Kong, e “A Rede” da Universidade de Macau.

TEXTO: Cláudia Aranda

“Caminhos Futuros — Festival de Cinema de Estudantes dos Dois Lados do Estreito, Hong Kong e Macau 2018” não é uma competição, destina-se antes a oferecer uma plataforma “principalmente para a visualização e troca de pontos de vista entre os jovens estudantes”, afirmou ao PONTO FINAL o chefe de programação e marketing da Cinemateca Paixão, Timothy Fan. Este ano, o festival mostra 27 filmes, uma selecção de curtas-metragens de estudantes do continente, Macau, Hong Kong e Taiwan, alguns dos quais distinguidos com prémios em festivais de cinema. Dos 27 trabalhos, três são animações “de notável imaginação e criatividade”.

Entre os filmes premiados incluem-se “Nadando Para Casa”, da Academia de Cinema de Pequim, “A Segurança Primeiro”, da Universidade Shih Hsin de Taiwan, “17 Anos”, da City University de Hong Kong, e “A Rede” da Universidade de Macau. A programação abrange um leque diverso de ideias narrativas e “todas as histórias são muito próximas do nosso quotidiano, dando-nos uma perspectiva do modo de pensar dos estudantes destes quatro lugares com diferentes contextos sociais e culturais”, refere a organização. Os filmes foram recomendados por oito universidades e escolas. Um total de oito filmes serão apresentados em duas sessões de abertura na tarde de sábado, 24 de Novembro, dia em que arranca o festival.

A primeira sessão da gala de abertura, no dia 24, começa às 14 horas, com uma produção da Universidade de Macau (UM), “404 Não Azul”, de 2018, com 25 minutos, da autoria de Kam Chi Hong e Wu In Teng, que se formaram em Comunicação pela UM em 2018 com uma especialização em “Creative Media”. Segue-se a exibição de “Nadando para Casa”, com 29 minutos, da Academia de Cinema de Pequim, da autoria de Wang Yiyu, realizadora nascida em 1994, formada pelo departamento de realização daquela universidade, e que viu esta sua curta, de 2016, a ser distinguida com vários prémios, entre os quais o de Melhor Filme, no 5º Festival Internacional de Cinema Guro Kids. A terceira curta a ser apresentada nesta sessão é “hei˥”, de 2018, com 22 minutos, da Universidade Baptista de Hong Kong, da realizadora Ho Tsz Sum, com 22 anos, seguindo-se “Liu A, Sing A, Bi Hong”, da Universidade das Artes de Taipé, em Taiwan, de 2017, com 50 minutos, pela realizadora Tshua Tsu Ting, estudante de cinema.

JUVENTUDE, RELAÇÕES URBANAS E O MEIO RURAL

A segunda sessão da gala de abertura, marcada para as 17 horas, do mesmo dia 24 de Novembro, abre também com um filme de Macau, “Origem”, do Instituto Politécnico de Macau (IPM), que retrata uma relação entre pai e filho. A personagem principal do filme é um agente imobiliário que recorda o amor e afecto pelo pai “ao tentar vender uma casa invendável”. O filme, de 25 minutos, foi realizado em 2018 por Ng Ion Chong, que prefere ser tratado por Bill e diz, na página online da Cinemateca, que se formou em Multimédia no IPM, adora teatro e realização em vídeo. Segue-se a curta “Névoa”, da Universidade Normal de Pequim – Universidade Baptista de Hong Kong – Universidade Internacional Unida (UIC), de 2018, com 18 minutos, da autoria da realizadora Chen Xuying, 22 anos.

A terceira película deste dia é “17 Anos”, da City University de Hong Kong, uma produção de 2018, com 72 minutos, do realizador To Chun Him, que viu este projecto de final de curso do Bacharelato em Novos Media ser distinguido com os prémios de Melhor Filme de Finalista, Melhor Drama e Melhor DUO no Festigious Los Angeles – Monthly Film Competition. Trata-se de um filme sobre a juventude, o amor entre rapazes e raparigas e sobre o ‘bullying’ nas escolas. “A Segurança Primeiro”, de Chu Ping, com 24 minutos, filmado em 2017, da Universidade Shih Hsin de Taiwan, ganhou os prémios para filmes de estudantes Nova Cidade de Taipé 2018 nas categorias de Melhor Filme e Prémio Super Estrela. A película é sobre Quan, um operário de construção civil, e a sua relação com o pai moribundo. “Um filme realista que nos faz pensar nos afectos familiares”, refere a nota oficial. Nascido em 1992, Chu Ping formou-se na Universidade Shih Hsin, na Secção de Cinema, Departamento de Rádio, TV & Cinema. O seu interesse foca-se nas zonas rurais de Taiwan e a maioria do seu trabalho examina questões relativas aos escalões sociais mais desfavorecidos.

“A REDE” OU O JOGO PERVERSO ENTRE O REAL E O VIRTUAL

Há 10 curtas de Macau para ver neste festival, distribuídas pelas sessões de gala e pelo ciclo de Curtas Metragens de Estudantes do Ensino Terciário de Macau, distribuído por duas sessões, uma no sábado, 24 de Novembro, pelas 21h30, e outra no domingo 25, às 19h30.

No sábado a sessão abre com “A Rede”, de 2017, 11 minutos, de Frank Fang Yuanye, formado em Comunicação pela UM, distinguido com o primeiro prémio na edição do Desafio de Curtas Metragens da União Europeia 2017, organizado pelo Programa Académico da União Europeia em Macau. A curta é sobre um programa de celebridades online. Nesta história, o público obtém o poder de interferir na conduta dos seus ídolos. De início, podem escolher tarefas simples para os seus ídolos executarem, mas, depois, começam a ter o poder de controlar o comportamento das suas celebridades.

De seguida passa “A Fu”, também da UM, de 2018, 22 minutos, do realizador Lin Tzu Yu, distinguido com o Prémio Extraordinário do Y Show 2018 – na categoria de design. A sessão seguinte é dedicada a “Visualização do Realismo Mágico em Macau”, com sete minutos, da autoria de Lam Wai Keng, formado na Escola de Artes do IPM – Design Gráfico e de Publicidade em 2018. “Origem”, de Ng Ion Chong, já mostrado na gala, repete-se nesta sessão. No domingo a programação arranca com “A Nossa Idade”, 10 minutos, da realizadora Ieong Hoi Tong, nascida em 1995, estudante de 4º ano do IPM, sobre Hin, um rapaz pobre que vive com a mãe, uma apanhadora e vendedora de papel.

Segue-se “45º”, com dois minutos, de Yang Rui Cong, Lam Chon Kit e Jayna Jane, três estudantes de realização no curso de Design de Meios Digitais do IPM: “Numa quente cozinha durante um Verão, um cacto e outras plantas estão prestes a morrer devido à sede extrema. Porém, o cacto e o aloé viram um copo de água e despoletam a sua própria guerra da água…”. Pun Chi Cheng do IPM realiza “Cyberland”, com três minutos, que aborda a relação de uma adolescente com o mundo real, onde não consegue fazer amigos, e o universo virtual da Internet. Há ainda “Cidade Só”, curta com quatro minutos de Armandina Melania de Assis, do IPM. “Linha Vermelha”, da UM, 13 minutos, pelos estudantes de Comunicação, Mio Soi Wa e Chan Ka U, sobre Anson, um jovem desempregado, que consegue a protecção do “Deus Cão” e o poder mágico da “Linha Vermelha”. Integrados no festival, até à primeira semana de Dezembro, decorrem os ciclos dedicados às Curtas Metragens de Estudantes Universitários de Taiwan, Hong Kong e do continente.