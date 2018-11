Chui Sai On anuncia aumento dos cheques e dos apoios à educação e assistência social

Dez mil para permanentes e seis mil para não permanentes. São estes os novos valores dos cheques atribuídos aos residentes, ontem anunciados pelo Chefe do Executivo. Nas Linhas de Acção Governativa para 2019 constam ainda aumentos do subsídio de invalidez, de nascimento, da pensão para idosos e para aquisição de manuais e material escolar.

TEXTO: Catarina Vila Nova

O valor dos cheques atribuídos no âmbito do Plano de Comparticipação Pecuniária vai aumentar, no próximo ano, para 10 mil patacas para os residentes permanentes e para as seis mil patacas para os não permanentes. Também o subsídio de nascimento e a pensão de idosos vão aumentar, respectivamente, para 5260 e 3630 patacas. As duas categorias do subsídio de invalidez, a normal e a especial, vão ser aumentadas, respectivamente, para nove mil e para 18 mil patacas. Estes foram alguns dos aumentos ontem anunciados pelo Chefe do Executivo na apresentação das Linhas de Acção Governativa (LAG) para o próximo ano.

“Pretendemos manter o Plano de Comparticipação Pecuniária e propomo-nos atribuir, em 2019, o montante de 10 mil patacas a cada residente permanente e o montante de seis mil patacas a cada residente não permanente”, anunciou o Chefe do Executivo, na Assembleia Legislativa (AL), durante a apresentação daquelas que são as suas últimas LAG. No último mandato de Chui Sai On será também reduzida a taxa de contribuição predial urbana dos prédios arrendados para 8%, mantendo-se a taxa de 6% para prédios não arrendados.

Como era já esperado, os montantes anuais do subsídio de invalidez normal e do especial vão aumentar, respectivamente, para nove mil e para 18 mil patacas. Também o subsídio de nascimento, atribuído pelo Fundo de Segurança Social, passa das cinco mil para as 5.260 patacas, enquanto que o valor do índice mínimo de subsistência é aumentado para as 4.230 patacas. O valor da pensão para idosos passa de 3.450 para 3.630 patacas enquanto que o subsídio para idosos se mantém inalterado nas nove mil patacas.

Na pasta da educação há também aumentos, nomeadamente para a aquisição de manuais e material escolar. O subsídio para aquisição de material escolar vai aumentar para 2500 patacas para o ensino infantil e primário e para 3250 patacas no ensino secundário. Também o subsídio para aquisição de manuais escolares será aumentado para 2300 patacas no ensino infantil, 2900 no ensino primário e 3400 para o ensino secundário. O subsídio de alimentação, no mesmo valor de 3.800 patacas, continuará a ser atribuído a cada estudante.

Para o próximo ano, Chui Sai On anunciou ainda novas medidas de benefícios fiscais. Para as empresas que desenvolvam projectos de investigação e desenvolvimento no âmbito da Grande Baía, a matéria colectável sujeita ao imposto complementar de rendimentos beneficiará de uma dedução de 300% para os primeiros três milhões de patacas do valor total das despesas de investigação e desenvolvimento qualificadas e de 200% para o montante remanescente, sendo o valor máximo de dedução de 15 milhões de patacas.

De forma a incentivar o emprego de idosos com mais de 65 anos e de pessoas com deficiência, será aumentado o valor dos seus rendimentos anuais isentos do imposto profissional para 198 mil patacas. O Governo vai também proceder à isenção do imposto complementar de rendimentos sobre o rendimento proveniente do investimento em obrigações de autoridades do interior da China e de empresas estatais comercializadas em Macau, bem como a isenção do imposto do selo sobre a emissão e aquisição dessas obrigações.