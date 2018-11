Casos de reversão de terrenos vão ser todos revistos pelo CCAC

Rever a lei de terras não é intenção do Governo de Chui Sai On, mas todos os terrenos cuja caducidade foi declarada serão alvo de revisão pelo Comissariado Contra a Corrupção. O Chefe do Executivo promete ainda avançar com a proposta de lei do salário mínimo no próximo ano, mas não com a lei sindical.

TEXTO: Catarina Vila Nova

O Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) vai rever todos os casos de reversão de terrenos realizados no âmbito da lei de terras. O anúncio foi ontem feito pelo Chefe do Executivo durante a apresentação das Linhas de Acção Governativa (LAG) para o próximo ano. De fora das intenções governativas está a revisão ao polémico diploma – que, até Setembro, resultou em 73 despachos de declaração de caducidade de terrenos envolvendo uma área total de 530 metros quadrados – bem como legislar sobre a lei sindical. Naquele que será o seu último mandato, Chui Sai On garante elaborar a proposta de lei sobre o salário mínimo, bem como introduzir alterações ao Código Penal, Código de Processo Civil e Regime de Condicionamento Administrativo.

“O Comissariado Contra a Corrupção irá efectuar uma análise abrangente sobre a situação dos terrenos cuja concessão tenha sido declarada caducada e irá apresentar uma proposta e algumas recomendações para o aperfeiçoamento da supervisão e gestão da concessão de terrenos”, anunciou Chui Sai On, na Assembleia Legislativa, durante a apresentação das LAG. Mais tarde, já na Sede do Governo, o Chefe do Executivo explicou que esta medida surge na sequência das “muitas opiniões e controvérsias acerca da lei de terras” que têm surgido. “Vamos passar para o CCAC para estudar caso a caso, rever todo o mecanismo e fazer aperfeiçoamentos”, esclareceu o governante em conferência de imprensa.

“Vamos apreciar este processo, se houve ou não irregularidades, se temos alguns termos que não estão a seguir a lei ou que não fizemos bem e por isso é que vamos fazer uma revisão individual de cada caso”, acrescentou o governante, assegurando que o Executivo tem “vindo a aplicar a lei de terras de forma rigorosa e escrupulosa”. Contudo, e porque só agora é que o CCAC foi incumbido de realizar este trabalho, o Governo não tem intenções de rever a lei de terras. “Neste momento ainda não temos qualquer ideia ou intenção de revisão da lei, mas queremos primeiro fazer uma reapreciação da lei toda. [Se vamos] rever ou não a lei nós ainda não podemos adiantar porque o CCAC acabou de receber a ordem para ir estudar a lei e, por isso, nós não sabemos qual será o resultado mas o relatório vai ser publicitado”, garantiu.

Chui Sai On vai encerrar 10 anos como Chefe do Executivo em Dezembro do próximo ano sem avançar com a lei sindical. Questionado sobre este assunto na conferência de imprensa, o governante afirmou que a posição já tomada pela Assembleia Legislativa “é muito clara”. “Em relação à lei sindical, na Assembleia Legislativa já tivemos algumas discussões e também conseguimos ter um resultado, por isso eu acho que a posição já é muito clara: não vamos iniciar esta iniciativa de promover a lei sindical”, declarou.

Para as últimas LAG de Chui Sai On havia também a expectativa de serem anunciadas novidades quanto às concessões das licenças de jogo. A certeza, agora, é que este será um assunto para o próximo Governo. “Em 2020 temos dois contratos [a terminar] e, em 2022, quatro contratos. Até 2020 ainda falta algum tempo, até 2022 ainda falta mais tempo. O meu mandato é até 2019. Se ultrapassar o meu mandato eu não posso responder a esses assuntos. O que nós podemos fazer é os trabalhos preparativos”, disse Chui Sai On em conferência de imprensa. Durante a apresentação das LAG, o Chefe do Executivo apenas adiantou que, “considerando que os prazos dos contratos de concessão de jogos terminam em 2020 e 2022, vamos intensificar os estudos e auscultar amplamente a sociedade sobre esta matéria”.

Ainda durante o seu mandato, o governante garante elaborar a proposta de lei do salário mínimo e introduzir alterações ao Código Penal, Código de Processo Civil e Regime de Condicionamento Administrativo, bem como elaborar diplomas legais relativos à protecção do segredo de Estado e iniciar o processo legislativo do regime de benefícios fiscais de incentivo ao estudo científico e inovação na área da tecnologia. Serão ainda realizadas negociações bilaterais com países do Sudeste Asiático e de língua portuguesa no que se refere à cooperação judiciária, nomeadamente aos acordos de Cooperação Judiciária em Matéria Penal.