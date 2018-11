Renovação urbana: Donos de vários imóveis demolidos só podem candidatar-se a uma habitação para troca

Independentemente do número de imóveis demolidos devido à renovação urbana, os proprietários só poderão candidatar-se ao arrendamento de uma habitação para alojamento temporário ou à compra de uma habitação para troca, diz a proposta de lei apresentada ontem pelo Conselho Executivo. Ainda assim, os proprietários continuam a ter direito a indemnização por cada fracção.

TEXTO: André Vinagre

Um proprietário de mais do que uma habitação demolida no âmbito do programa de renovação urbana só terá direito a candidatar-se ao arrendamento de uma habitação para alojamento temporário ou à compra de uma habitação para troca. O diploma, apresentado ontem pelo Conselho Executivo, diz ainda que o promitente-comprador de fracções habitacionais em construção afectado pela caducidade da concessão do terreno, como é o caso do empreendimento “Pearl Horizon”, pode apenas comprar uma habitação para troca independentemente do número de fracções que tenham prometido comprar.

A proposta de lei “regime jurídico de habitação para alojamento temporário e de habitação para troca no âmbito da renovação urbana” prevê que, no caso das demolições no âmbito da renovação urbana, os proprietários que tenham condições de regresso ao local original após a reconstrução do edifício se candidatem ao arrendamento de habitação para alojamento temporário enquanto espera pelo fim das obras. Se for impossível o regresso, o proprietário deve candidatar-se à compra de habitação para troca.

Esta proposta de lei apresenta também restrições quanto ao número de candidaturas: “Independentemente do número de bens imóveis de um proprietário que tenham sido demolidos por motivo de renovação urbana, este pode apenas candidatar-se ao arrendamento de uma habitação para alojamento temporário ou à compra de uma habitação para troca”. Os proprietários continuam a ter direito a indemnização por cada uma das fracções demolidas, confirmou Leong Heng Teng, porta-voz do Conselho Executivo. O montante da indemnização ainda será alvo de estudo.

No caso dos promitentes-compradores de fracções habitacionais em construção afectados pela caducidade da concessão do terreno, situação onde se insere o caso “Pearl Horizon”, a proposta de lei apresentada ontem refere que apenas se podem candidatar à compra de uma habitação para troca, independentemente do número de fracções que tenham prometido comprar. O preço será o constante do contrato-promessa de compra e venda. “O Governo está a seguir o princípio de boa-fé, estamos a seguir a lei”, disse Leong Heng Teng. Recorde-se que o Governo já havia anunciado que o terreno onde estava a ser construído o Pearl Horizon teria como finalidade um plano de alojamento temporário, do qual seriam desafectadas algumas fracções para serem adquiridas pelos promitentes-compradores. Este projecto residencial não foi construído dentro do período de concessão provisória atribuído à empresa Polytex, levando a que várias pessoas que já tinham comprado fracções em planta tenham ficado sem o investimento. O porta-voz do Conselho Executivo disse agora que o objectivo desta proposta é garantir o direito à habitação e não compensar os investimentos perdidos.