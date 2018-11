Nomes de imóveis classificados alvo de revisão

O Conselho Executivo anunciou ontem que a denominação oficial em português de 82 imóveis classificados vai ser alterada. Por exemplo, “Ruínas de S. Paulo (antiga Igreja da Madre de Deus), adro e escadaria” passa a denominar-se “Ruínas do Colégio de S. Paulo (antiga Igreja da Madre de Deus, adro e escadaria)” e o “Templo de Kun Iam Tong” foi actualizado para “Templo de Pou Chai (Kun Iam Tong)”. A justificação, segundo o Conselho Executivo, prende-se com o facto de a denominação de alguns dos imóveis classificados já não corresponder à realidade ou às suas funções actuais.

Segundo Leong Heng Teng, que apresentou o projecto de regulamento administrativo sobre a “lista e delimitação gráfica dos bens imóveis classificados e das respectivas zonas de protecção”, as novas designações obedecem a cinco critérios: que as novas denominações não afectem a demonstração do valor histórico ou cultural dos imóveis; que as alterações tornem as denominações mais correctas, claras e simples; que a nova denominação reflicta a realidade actual do imóvel; que corrijam as incorrecções em algumas das denominações; e que clarifique os nomes de imóveis com designações semelhantes.

Vão ainda ser actualizadas as delimitações gráficas de 22 bens imóveis, no que toca a “rectificações de desvios de localização e inclusão de partes integrantes dos imóveis classificados anteriormente omissas”. “Antigamente, os sítios tinham escadarias que não estavam abrangidas, por exemplo, que agora foram acrescentadas”, explicou a presidente do Instituto Cultural (IC), Mok Ian Ian. Estas novas delimitações têm como princípio a clarificação da delimitação, a rectificação da localização e a rectificação da área abrangida. “As áreas são as mesmas, apenas são clarificadas”, explicou Leong Heng Teng. A.V.