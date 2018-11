Michael Rutter acelera com a RC213V pela primeira vez em Macau

Mais um motivo de interesse para o Grande Prémio de Macau: Michael Rutter, oito vezes campeão de motos no Circuito da Guia, vai estrear a Honda RC213V. O britânico quer voltar aos títulos em Macau, depois de ter vencido pela última vez em 2012. “Em teoria, a Honda deverá ser competitiva, mas, na verdade, só saberemos quando estivermos lá”, confessou.

TEXTO: André Vinagre

Vai ser em cima de uma Honda RC213V que o piloto britânico Michael Rutter vai competir nesta edição do Grande Prémio de Macau. O piloto da Aspire-Ho by Bathams Racing é um dos históricos do Circuito da Guia, onde já venceu a prova por oito vezes e conseguiu 18 pódios. Campeão pela última vez em 2012, Rutter quer voltar a bater a concorrência este ano.

A RC213V de Rutter, uma mota semelhante à Padgetts com que Bruce Anstey correu em 2016 e 2017, tem como objectivo voltar a colocar o britânico no topo. “Corri numa BMW durante vários anos e agora um dos meus patrocinadores comprou esta Honda, achámos que era melhor correr nela do que olhar para ela”, contou Michael Rutter ao portal Bike Sport News. “O Bruce mostrou no Ulster GP e TT que a mota pode ser competitiva e, apesar de Macau ser um circuito muito diferente destes dois, talvez possamos utilizar grande parte das características da mota. É uns quilos mais leve do que a BMW, o que vai ajudar nas mudanças de direcção nas colinas, mantendo a velocidade máxima em direcção ao [Grand] Lisboa”, disse o piloto.

“É, certamente, algo diferente. Tínhamos de fazer algo para tentar derrotar o Peter [Hickman], já que ele é uns anos mais novo do que eu e está em grande forma”, cita a publicação. “Em teoria, a Honda deverá ser competitiva, mas, na verdade, só saberemos quando estivermos lá. Sendo mais leve do que a BMW, é muito melhor para travar e torna-se também mais ágil, o que deverá ser útil nas zonas sinuosas de Macau”, referiu.

Segundo o site, a Aspire-Ho by Bathams Racing só comprou a nova mota em Setembro deste ano, o que tem dificultado na preparação para o Circuito da Guia: “Eu estava algo preocupado inicialmente, já que não conseguíamos a tracção que pretendíamos, mas quanto mais trabalhámos, melhor foi o comportamento dela. Apesar de não sabermos o que esperar antes de chegar a Macau, não sabemos se pode ganhar, ela faz tudo bem. Vira, pára, soa muito bem. Montei muitas motos na minha carreira, mas posso dizer sem hesitar que esta RC213V-S é a melhor mota que eu já montei”, prosseguiu.

“Ao mesmo tempo, é uma grande aposta, sem dúvida. E apesar de a mota ter sido boa em Brands e Donington, não sabemos como será a primeira sessão de treinos em Macau. Nós investimos muito tempo e esforço nisto no mês passado para prepará-la e queremos que ela funcione de acordo com o plano”, disse Michael Rutter à Bike Sport News.

Recorde-se que Rutter foi campeão em Macau pela última vez em 2012. Na última edição do Grande Prémio de Macau, o vencedor foi o compatriota Glenn Irwin. Nas duas anteriores edições, o vencedor foi Peter Hickman, também ele britânico.