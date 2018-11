Metro ligeiro: Governo vai ter que se explicar na AL sobre a obra que é já “doença crónica para as finanças”

Os deputados da Assembleia Legislativa (AL) aprovaram ontem a realização de um debate para que o Governo se explique em relação “a atrasos, falhas na elaboração e falta de controlo de custos” na construção do metro ligeiro. O debate foi proposto por quatro deputados, Ng Kuok Cheong, Au Kam Sam, Leong Sun Iok e Agnes Lam, que considera esta obra uma “doença crónica para as finanças públicas”.

TEXTO: Cláudia Aranda

Esta é a obra pública “com maiores investimentos na RAEM”, que se depara com “problemas de falta de benefícios e de operação com perdas” referem os deputados Ng Kuok Cheong e Au Kam Sam, que pedem que o Governo se explique e exigem a responsabilização pelos atrasos, falhas na elaboração e falta de controlo de custos. Os deputados da Assembleia Legislativa (AL) aprovaram ontem a realização de um debate sobre as obras do metro ligeiro, proposto por Ng Kuok Cheong, Au Kam Sam, Leong Sun Iok e Agnes Lam, mas ainda sem data prevista.

José Pereira Coutinho foi um dos deputados que apoiou a realização do debate, afirmando que com o valor já gasto e que se estima poder vir a ser despendido, Macau já “poderia ter ido à lua”. A deputada Agnes Lam sugere que, para haver um controlo do orçamento, se lance o debate sobre a possibilidade de “abandonar e parar totalmente” as obras ou “eliminar, segundo a urgência e importância, alguns dos troços secundários, ou ainda simplificar a colocação de algumas paragens”. Na sua nota justificativa, Agnes Lam alerta para o facto de se terem passado 16 anos desde a apresentação da ideia da construção do metro ligeiro, no relatório das Linhas de Acção Governativa (LAG) de 2002, e “só agora é que a entrada em funcionamento da linha da Taipa é expectável”.

Leong Sun Iok, da Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM), pede que o Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes (GIT) divulgue o planeamento e orçamento do projecto, para evitar que o projecto do metro ligeiro se transforme num “elefante branco” e impedir alterações no progresso das obras e a divulgação de custos só depois da adjudicação.

Os deputados pró-democratas Ng Kuok Cheong e Au Kam Sam lembram que, “estamos em 2018, e nenhum traçado da península se encontra em construção”, o traçado da primeira fase na península “não tem uma data prevista” e a segunda fase “já se encontra desaparecida dos planos do Governo”, alertam. Enquanto os traçados na península continuam sem data prevista para a sua construção, referem os deputados, “o traçado que circula apenas na Taipa vai entrar, em breve, em funcionamento, mas este sistema, cujas despesas anuais de funcionamento ultrapassam 900 milhões, não vai produzir quaisquer benefícios económicos e constitui um projecto cuja exploração exige ser constantemente subsidiada. Se a longo prazo o sistema do metro ligeiro não se conseguir estender a diversas zonas da península, para aliviar os engarrafamentos e produzir resultados efectivos, vai tornar-se num projecto sem benefícios que precisa sempre de ser subsidiado”, dizem. Ng Kuok Cheong e Au Kam Sam exigem, também, conhecer a avaliação do custo-benefício dos traçados propostos pelo secretário para os Transportes e Obras Publicas, que sugeriu construir primeiro o percurso Leste que liga a Taipa, a Zona A dos novos aterros e as Portas do Cerco, em vez de avançar com o traçado da península.

Citando o relatório do Comissariado da Auditoria (CA), publicado em Setembro deste ano, Agnes Lam, aponta “os orçamentos confusos, as graves derrapagens orçamentais, as falhas na fiscalização e os graves atrasos nas obras do metro, frisando que o orçamento estimado para a primeira fase do sistema de metro ligeiro aumentou de 4.200 milhões em 2007 para 17.949 milhões em 2017”. Do ponto de vista de gestão das finanças públicas, “as obras do metro ligeiro já se tornaram numa doença crónica” para Macau, afirma a deputada, que defende a necessidade de definir “um tecto” para o reforço orçamental.

Em 2009, o GIT anunciou que a primeira fase do metro, que consistia no traçado entre a Barra e as Portas do Cerco com passagem pela zona Leste da península, poderia entrar em funcionamento em 2015, avançando de seguida para a segunda fase, que consistia no traçado entre a Barra e as Portas do Cerco, com passagem pela zona Oeste da península. Em 2013, o Chefe do Executivo referiu no relatório das LAG o ajustamento do traçado no ZAPE e o adiamento para 2018 da entrada em funcionamento desta primeira fase do sistema de metro ligeiro.

De acordo com as estimativas do CA, o metro ligeiro poderá vir a custar mais de 51 mil milhões de patacas, avaliação que inclui o custo previsto para todos os traçados dos planos a curto, médio e longo prazo.