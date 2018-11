Festival de Música Barroca quer ser palco para músicos locais

De 28 de Novembro a 8 de Dezembro o Festival de Música Barroca regressa a Macau e, desta vez, estende a sua programação a músicos locais. De Paris chegam o organista Pierre Cambourian e o trio Amarillis que, com os músicos da Associação de Regentes de Banda de Macau e um quarteto de cordas da Orquestra de Macau, completam o programa do evento organizado pela Alliance Française.

TEXTO: Catarina Vila Nova

O Festival de Música Barroca, que este ano se estende pela cidade entre 28 de Novembro e 8 de Dezembro, abre pela primeira vez a sua programação aos músicos de Macau. Isto mesmo vai acontecer com os concertos de abertura e encerramento do evento, organizado pela Alliance Française, o primeiro com um quarteto de cordas da Orquestra de Macau e o último com um ‘ensemble’ de jovens músicos da Associação de Regentes de Banda de Macau (MBDA). Pelo meio vão actuar o organista Pierre Cambourian e o trio Amarillis, ambos vindos de Paris.

Será no Clube Militar, a 28 de Novembro, que o quarteto de cordas da Orquestra de Macau dará o concerto inaugural do Festival de Música Barroca. Os violinistas Melody Wang e Vit Polasek, a violoncelista Lu Yan e o tocador de viola Xiao Fan irão interpretar temas de compositores menos conhecidos da época barroca, explicou ao PONTO FINAL Sa Ng, gestor de assuntos culturais da Alliance Française. “O programa articula-se em redor de alguns compositores franceses do barroco pouco conhecidos que eram famosos e influentes no seu tempo. Estes nomes são agora raramente mencionados e a sua marca na história há muito que desvaneceu”, indica a Alliance Française, em comunicado.

A 1 de Dezembro, a Casa do Mandarim recebe os Amarillis. O ‘ensemble’, composto por Héloïse Gaillard, Tami Troman e Brice Sailly, apresenta um reportório que é “um convite para viajar, um convite para a música de Telemann e Handel”. “Nestas sonatas, Telemann explora a relação entre o violino e a flauta numa música espiritual, virtuosa e surpreendente que nos transporta para França, Itália e até Polónia. Quanto a Händel, a sua música é muito expressiva, sugestiva e inspiradora”, refere a Alliance Française. No dia seguinte, no Seminário de S. José, o organista Pierre Cambourian terá o seu recital a solo, naquele que é o “único órgão barroco em Macau”. Cambourian e os Amarillis terão ainda um concerto conjunto, a 30 de Novembro, também no Seminário de S. José.

O concerto de encerramento do Festival de Música Barroca será o culminar de um programa de oito semanas com os jovens músicos da MBDA e quatro tutores da Orquestra de Macau. “Para o último concerto temos quatro tutores que se juntaram a nós durante uma formação de oito semanas. Nenhum dos jovens músicos é profissional, apenas gostam de tocar mas nunca tiveram oportunidade de tocar música barroca”, explicou Sa Ng. Este terá lugar no Parisian a 8 de Dezembro. “O concerto de encerramento identifica-se com o de abertura. A ideia para os dois concertos é dar um palco a Macau, um para apresentar a virtuosidade de artistas bem-sucedidos e o outro para dar reconhecimento ao talento e potencial dos jovens”, refere a Alliance Française, em comunicado.

CHEGADA DO VINHO NOVO CELEBRA-SE AMANHÃ NO PARISIAN

A tradição mantém-se e, amanhã, a Alliance Française vai celebrar a chegada do vinho novo. Este ano, a festa do “Beaujolais Nouveau” muda-se para o Parisian e a entrada é livre. A música estará a cargo dos Sheik of Swing, uma banda de ‘gipsy jazz’ vinda de Paris. No dia seguinte, o grupo irá actuar no espaço da Live Music Association (LMA).