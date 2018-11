“Comparado com os outros circuitos há muito mais adrenalina se calhar devido ao perigo”

O piloto de motos português André Pires está de regresso a Macau naquela que será a sua sexta participação no Grande Prémio. Na estreia, em 2013, alcançou um surpreendente 13º lugar, que não conseguiu repetir deste então. O antigo campeão português de Superbikes vai procurar este ano melhorar esse resultado, mas está ciente que não será tarefa fácil. Sobre a corrida propriamente dita, aponta o favoritismo ao britânico Peter Hickman.

Texto: Pedro André Santos

Fotografia: Eduardo Martins

O Circuito da Guia não é desconhecido para André Pires, que irá correr em Macau este ano pela sexta vez. Surpreendeu na estreia, em 2013, ao alcançar um 13º lugar, mas desde então que não tem conseguido melhorar a classificação, algo que pretende inverter nesta edição, apesar das dificuldades esperadas. Ao longo dos últimos anos, o piloto português tem notado um aumento da competitividade em pista, numa competição dominada por pilotos britânicos. Peter Hickman é apontado como o principal favorito, mas há outros nomes a ter em conta, como Michael Rutter, que venceu já por oito vezes na Guia, ou Martin Jessopp. O piloto português, que este ano terminou o campeonato nacional na terceira posição, sublinha a importância de fazer uma boa qualificação para garantir um lugar que permita melhorar a 13ª posição conquistada em 2013.

Como é que se explica fazer o melhor lugar logo na estreia numa pista desconhecida?

Foi muito bom, não estava nada à espera. Vinha com andamento bom de Portugal, tinha ficado em segundo lugar no campeonato na minha estreia. Adaptei-me bastante bem ao circuito, vinha muito bem rodado de Portugal e foi o seguimento do trabalho de 2012 onde tinha sido campeão de 600, em 2013 passei para a classe de Superbikes, em que vim aqui correr. Estava bastante adaptado à moto e o resultado saiu bem.

Esta vai ser a sua sexta participação, quais é que são as expectativas?

Em primeiro lugar chegar ao fim (risos). Em 2014 tive uma queda e em 2015 sofri um bocado com isso, a ganhar confiança, com receio de queda, foi mais voltar a ter confiança no circuito e andar à vontade. Este ano é dar duas ou três voltas, adaptar-me e ver se está tudo bem com a moto, e tentar fazer uma boa qualificação para poder estar num bom lugar para tentar ficar nos 15 primeiros. Este ano vêm dez novos pilotos que nunca cá correram e talvez seja uma mais-valia para mim porque tenho mais experiência que eles, e se conseguir ficar à frente deles talvez consiga fazer um bom resultado.

Em termos pessoais o objectivo é então ficar no top 15?

Gostava de melhorar o meu 13º lugar, se fizesse um 12º era óptimo. Sei que desde 2013 o nível subiu muito, também noto que as equipas vêm melhor preparadas, com grandes motos, também estamos a falar de pilotos profissionais e eu não sou, competir com eles é também um bocado ingrato. Durante a semana tenho o meu trabalho normal, e quando posso ao fim-de-semana é que ando de moto, e o trabalho deles é todos os dias andar de moto e treinar fisicamente, e é para isso que eles estão cá.

É complicado fazer essa gestão no dia-a-dia, entre a profissão e as motos?

Rouba bastante tempo, oito ou nove horas são para trabalhar, depois só tenho uma ou duas horas para treinar fisicamente e nem sempre a vida pessoal permite. E agora sou pai, tenho um filhote, e ainda mais tempo roupa, mas sempre que posso treino e faço um sacrifício pelas motos, que é também o que eu gosto.

Este tipo de casos são comuns em Portugal?

Sem dúvida, não há praticamente pilotos ‘full-time’ em Portugal. Tirando agora o Miguel Oliveira, mas está num nível que não é comparado ao nosso porque ele está no Campeonato do Mundo. Mas qualquer piloto que seja do campeonato nacional ou tem muito dinheiro e vive daquilo, ou é muito complicado conseguir patrocínios para poder trabalhar só para o motociclismo.

Depois do 13º lugar na estreia, e com a experiência acumulada, ficar no top-10 seria um resultado possível?

Eu até gostava de ganhar a corrida, o meu objectivo era chegar cá, ganhar isto tudo e vamos embora (risos). Talvez se conseguisse ter num ano patrocínios bons que me permitissem dedicar só a isso, não digo que não, já tivemos pilotos a andar muito bem cá mas tinham outro nível em Portugal. O Luís Carreira tem o melhor resultado cá, um quarto lugar, é impensável vir agora um português fazer um quarto, quinto ou sexto lugar até, não temos nenhum piloto para fazer isto neste momento.

O quão importante é a parte física na preparação de um piloto?

É um dos factores mais importantes para podermos andar relaxados e concentrados, se começarmos a ficar cansados fisicamente a moto desgasta muito, começamos a perder a concentração e isso não ajuda nada numa prova destas. Principalmente na velocidade é preciso ter atenção às trajectórias, pontos de travagem, referências… se te desconcentras um bocadinho rouba-te uns segundos preciosos.

E como é competir com as grandes referências, sobretudo britânicas, que costumam comandar sempre as provas de motos?

É um sonho, o meu objectivo sempre foi correr e ser profissional disto, nunca o consegui, mas ter uma época em que venho aqui fazer uma prova que é um Grande Prémio faz-me feliz, estar aqui no meio deles é sempre bom.

Como é que se compara uma moto de um piloto não profissional que aqui compete com as restantes?

É quase como comparar um Fiat a um Ferrari (risos). É complicado, este ano o Michael Rutter vem com uma Honda RC213, que é uma réplica de MotoGP, a moto original custa 180 mil euros e eu venho com uma moto de 15 mil euros. É uma diferença estrondosa, desde a potência ao peso da moto, o nível de preparação que eles têm… Também não quer dizer que se eu tivesse a moto deles conseguiria fazer melhor, mas faz alguma diferença quando se treina com essa moto.

Em relação ao circuito, como é que o descreveria e quais os seus grandes desafios?

Na primeira vez é assustador. É um nível de adrenalina enorme, há um misto de medo, também acho que é uma segurança para andarmos cá. Comparado com os outros circuitos há muito mais adrenalina se calhar devido ao perigo. Gosto do circuito, bastante rápido, e a parte das três rectas é o que mais gosto porque é muita velocidade, acho que qualquer piloto gosta de tentar espremer a moto ao máximo e aqui sem dúvida dá para isso.

A segurança do circuito, sobretudo em relação às motos, é uma questão frequentemente levantada, havendo mesmo quem diga que o Grande Prémio de Macau não deveria ter esta prova.

É a opinião de pessoas que se calhar não gostam de motos. O circuito é perigoso, mas o campeonato de onde vêm estes ingleses todos tem pistas mais perigosas. Venho cá correr porque gosto, ninguém me obriga, perdia todo o sentido o Grande Prémio ser só carros.

Qual é a parte mais complicada do circuito?

Para mim não acho complicado, tem um traçado fantástico, com uma parte rápida, depois tem umas curvas numa zona mais lenta e se calhar é mais complicado. Talvez na curva da Melco, que é mais lenta, em que uma pessoa cai se for muito devagar, e também cai se for muito depressa, é preciso arranjar ali um meio termo.

E quem são os favoritos este ano?

Acho que vai ganhar o Peter Hickman, é um piloto muito forte, tenho acompanhado o campeonato britânico e acho que é um dos favoritos a ganhar aqui. O Rutter vai dar um bocado de luta mas acho que será o segundo, acho que devido à idade não está tão bem preparado como o Hickman. O Jessopp acho que também anda bem, mas aposto no Hickman.

Como é que correu a temporada este ano?

Acho que correu bem, no início do campeonato é sempre uma dúvida se vou correr e se tenho equipa, este ano apareceu a Beauty Machines, o meu patrocinador principal, e conseguimos criar uma equipa. Foi tudo assim um bocadinho à última da hora, como sempre, mas conseguimos andar sempre nos lugares da frente. Tivemos alguns azares, numa queda em Portimão perdi logo 20 pontos, cancelaram duas provas no campeonato e por isso não consegui pontuar muito mais, acabei em terceiro lugar no campeonato nacional. Troquei de moto e equipa, adaptei-me bastante bem, é a moto que trago cá e acho que venho mais à vontade do que no ano passado.

Tem algum circuito preferido por onde tenha corrido?

Gosto muito do circuito de Jerez de la Frontera, todos os circuitos do calendário do MotoGP são espectaculares. Gosto muito do circuito de Portimão e o da Ilha de Man também é estrondoso.

Que é um dos circuitos mais desafiantes e perigosos para qualquer motociclista. Como foi a experiência?

É uma loucura, pensei “o que estou a fazer aqui no meio”, o primeiro impacto é assombroso, mas depois comecei a encaixar no circuito. É muito difícil, ainda mais difícil do que Macau, tem 214 curvas, tentar decorar aquilo é muito complicado, mas até me adaptei bastante bem e qualifiquei-me. Éramos setenta e tal pilotos e acabei em 52º, foi óptimo.

Em relação ao ‘set-up’ da moto para este ano, é muito diferente do ano passado?

É uma Yamaha R1, é um bocado diferente, até acho que é mais fácil de conduzir, em termos de potência é muito mais dócil e suave. Apesar de não ser tão potente como a Kawasaki é mais fácil de conduzir, talvez me vá a adaptar melhor ao circuito do que no ano passado.

Apesar de haver outros pilotos portugueses no circuito, o André Pires é o único representante de Portugal. Algum sentimento especial?

Se calhar haverá uma pressão maior porque vão estar mais portugueses de olhos postos em mim, vou tentar fazer o melhor possível para não ficarmos mal. Acho que vai ser bom ser o único português, vou ter mais atenção, vou tentar fazer o melhor.

Como é que surgiu esta paixão pelas motos?

Começou desde novo, o meu irmão trabalhou numa oficina de motos e eu quando tinha as férias da escola ficava lá de roda dele e brincava lá com as motos. Depois comecei a andar com os meus colegas e fiquei viciado.

E em termos de competição?

Comecei a competir aos 15 anos, num troféu de 125. Fui mais naquela de ver como corre e consegui logo um terceiro lugar, e a partir daí comecei a procurar patrocínios e consegui chegar até aqui.

Quais foram os momentos mais marcantes ao longo da carreira?

Pela positiva foi 2014, consegui ser campeão da classe rainha, as Superbikes. Comecei a correr em 2005, depois em 2006 e 2007 comecei a ter problemas em arranjar patrocínios porque passava para uma classe mais competitiva, e cada vez que passava para uma classe dessas aumentava o orçamento. Foi sempre quase a desistir mas conseguia à última da hora, sempre com resultados. Nunca pensei consegui chegar às Superbikes e ser campeão. Havia pessoas com muitos patrocínios mas andavam há vários anos a tentar ser campeões, e eu no primeiro ano fui logo vice-campeão e no segundo ano campeão, foi um feito quase histórico em Portugal. Em termos negativos foi a queda aqui em Macau, desde 2005 até 2014 tive várias quedas mas nenhuma me levou ao hospital. Não foi nada de grave, foi só para observações, mas fiquei com aquela sensação “o que é que eu estou aqui a fazer?”, tem sempre um impacto.

Ainda tem recordações desse momento do acidente?

Durante a semana que estive cá apanhei um vírus qualquer que fiquei constipado, com febre. Ainda tomei uns antibióticos, pensando melhor se calhar não devia ter andado de moto mas quis experimentar, e claro que os reflexos não eram a mesma coisa. Lembro-me de sair da curva do Hotel Lisboa acelerei, a moto levantou, começou a abanar e fui de frente contra a barreira de protecção.

Esta será a sexta participação, como vê a evolução do Grande Prémio de Macau neste período?

Noto que a organização tem bastante cuidado com o circuito, e que estão sempre a tentar melhorar o piso. Estão de parabéns, sempre atentos aos pilotos e a tentar melhorar alguma coisa.

Existe algum piloto em particular que o tenha inspirado ao longo da carreira?

Talvez o Luís Carreira, já em Portugal andava na linha da frente, e depois com os resultados que ele fazia, em Macau e na Ilha de Man. Gostava de ter corrido contra ele, mas infelizmente aconteceu o que aconteceu. Neste momento temos o Miguel Oliveira, que é o piloto com melhor nível em Portugal.