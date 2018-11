Chumbada proposta de debate sobre depósito de substâncias perigosas

A proposta de debate apresentada pelo deputado José Pereira Coutinho sobre os critérios ou parâmetros que são levados em consideração na escolha dos locais para depósito dos produtos inflamáveis, com data de 16 de Agosto, foi chumbada. Alguns deputados defenderam ser inoportuno realizar um debate até à divulgação das conclusões do estudo de impacto ambiental solicitado pelo Executivo, em Agosto. Vong Hin Fai foi um dos que não concordou com a realização do debate, alegando que o Chefe do Executivo pediu à Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes “um estudo sobre o impacto e ainda estamos à espera, creio que não é tempo oportuno para debater”, afirmou. Na altura, o Executivo seleccionou dois terrenos para a construção de um depósito e armazém de substâncias perigosas – um na Avenida Marginal Flor de Lótus e outro na Estrada do Dique Oeste.

Wong Kit Cheng defendeu que “depois da conclusão do estudo do impacto ambiental, esse é o tempo mais oportuno para o Governo oferecer mais explicações”, frisando que entende as preocupações dos moradores de Seac Pai Van. Mas, sublinhou, parece que o local escolhido não passou por exame e foi feito de forma não rigorosa, peço ao Governo para ser mais rigoroso na escolha do local”. Aguardar pelo estudo ambiental e a opinião dos peritos para “fazer juízos” é a posição defendida também por Si Ka Lon, que votou igualmente contra. O deputado nomeado Wu Chou Kit defendeu que o Chefe do Executivo já respondeu à questão sobre o depósito de produtos inflamáveis, sendo que “uma das decisões é transferir para Zhuhai ou junto à costa marginal ou zona E1 dos novos aterros”.

A proposta de debate recebeu o apoio de Sulu Sou, Au Kam San e Ng Kuok Cheong. Sulu Sou defendeu que é importante dissipar os receios dos moradores, sem que para isso seja necessário esperar pelos resultados do estudo ambiental. “Em Seac Pai Van estão muito preocupados com a localização do armazém de produtos perigosos, o Governo ainda não justificou a escolha do lugar, independentemente do estudo ambiental, o Governo tem de justificar para afastar as dúvidas dos moradores, o Governo não manteve contacto com os moradores, nesta fase há que criar oportunidades de discussão”, frisou o pró-democrata. Também Ng Kuok Cheong sublinhou que o Governo deve manter um diálogo permanente com a população antes de tomar uma decisão.

Na sua nota justificativa, Pereira Coutinho explica que a petição contendo mais sete mil assinaturas de moradores de Seac Pai Van, dirigida ao Chefe do Executivo entregue na sede do Governo a 31 de Julho, não obteve resposta até hoje, mesmo depois do Chefe do Executivo ter indicado que a responsabilidade de atender às preocupações dos moradores caber ao secretário da Segurança. A 12 de Agosto uma manifestação juntou cerca de 500 pessoas em Seac Pai Van, que se queixam de nunca terem sido consultados sobre a localização do depósito de produtos inflamáveis.

