Aprovadas 49 salas para fumadores em nove casinos

Dos 404 pedidos de aprovação de salas de fumadores entregues até 28 de Setembro, apenas 49 foram aprovados até ao momento. Após esta data, o Governo já recebeu outros 33 pedidos de seis casinos.

O Governo aprovou já 49 salas para fumadores localizadas em nove casinos, revelou ontem Lei Chin Ion, director dos Serviços de Saúde. O Executivo recomendava que os requerimentos de inspecção das novas salas, que devem corresponder aos padrões da lei do tabagismo, fossem entregues até 28 de Setembro e, até essa data, foram recebidos 404 pedidos de 27 casinos. Destes, apenas 49 foram já aprovados e cerca de metade apresentou problemas na entrega da documentação. O Governo não se compromete com a aprovação dos pedidos entregues após 28 de Setembro, mas mesmo aqueles que foram entregues até esta data podem não ter luz verde devido a irregularidades nos formulários.

Após 28 de Setembro, o grupo interdepartamental responsável pela avaliação das salas de fumadores – composto pelos Serviços de Saúde, Gabinete para a Prevenção e Controlo do Tabagismo, Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes e Corpo de Bombeiros – já recebeu outros 33 pedidos de seis casinos. O Governo não se compromete a dar resposta a estes requerimentos antes de 1 de Janeiro, nem que todos os pedidos apresentados até 28 de Setembro serão aprovados. “Não posso garantir que todos os requerimentos apresentados até 28 de Setembro sejam aprovados porque são quatro departamentos que vão analisar o requerimento. Se os documentos tiverem alguma lacuna não será aprovado. Claro que passado esse dia podem ainda entregar o seu requerimento, só que não podemos garantir a utilização dessas salas de fumo a 1 de Janeiro de 2019”, explicou ontem o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, em declarações aos jornalistas, após ter inspeccionado novas salas de fumadores em casinos no Venetian e no Studio City.

A nova lei do tabagismo entrou em vigor a 1 de Janeiro de 2018, mas só a partir do primeiro dia do próximo ano é que vão começar a vigorar as disposições referentes aos casinos onde passará a ser proibido fumar nas áreas comuns e salas VIP, com excepção das salas para fumadores previamente autorizadas. “Estabelecemos regulamentação muito rigorosa para instalação de salas de fumo e estamos a verificar que, pelo menos, algumas operadoras já tentaram ou já responderam às nossas exigências. Os Serviços de Saúde também já pediram a todas as operadoras para entregarem o requerimento de instalação de novos tipos de salas de fumo dentro do prazo ou com a maior brevidade”, afirmou o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura.

A partir de 1 de Janeiro de 2019, garante Alexis Tam, os Serviços de Saúde vão reforçar a já apertada fiscalização. “De certeza absoluta que a Direcção dos Serviços de Saúde não vai parar o trabalho e vai continuar a fiscalização destes casinos com o Gabinete de Controlo do Tabagismo”, afirmou o governante. Quanto ao reforço do pessoal, Lei Chin Ion é mais cauteloso. “De acordo com a necessidade, iremos reforçar os recursos humanos. Temos de ver a situação depois de 1 de Janeiro”, disse o director dos Serviços de Saúde. Só no primeiro semestre deste ano, os agentes de fiscalização do tabagismo realizaram cerca de 180 mil inspecções, o que perfaz uma média diária de 933. Actualmente, o Governo conta com cerca de 40 inspectores para a lei do tabaco.