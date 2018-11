“Uma Faixa, Uma Rota” é a iniciativa “que vem mudar as regras do jogo”, diz Francisco Leandro

Será apresentado no próximo dia 29 de Novembro, no Clube Militar, o livro de Francisco Leandro “Steps of Greatness: The Geopolitics of OBOR”, sobre a iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”. Iniciativa esta que, considera o professor, “tem o potencial de mudar coisas tão importantes como o centro da globalização”.

TEXTO: André Vinagre

O livro “Steps of Greatness: The Geopolitics of OBOR”, resultado da tese de pós-doutoramento do professor Francisco Leandro, da Universidade Cidade de Macau, vai ser apresentado no dia 29 de Novembro, no Clube Militar. O projecto, contou o especialista em Ciência Política e Relações Internacionais ao PONTO FINAL, começou há cerca de dois anos, juntamente com o professor Tak-Wing Ngo, e terminou em Dezembro do ano passado. “O que nós fizemos foi um estudo da iniciativa ‘Uma Faixa, Uma Rota’, do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista dos interesses dos actores, do ponto de vista do conselho de segurança, mas entendido numa perspectiva moderna”, explicou o autor.

E porquê “Steps of Greatness”? “Porque essa é a intenção da iniciativa, é mudar as regras do jogo para que todos fiquem melhor”, justificou o professor. “Todos os académicos e todos os que se interessam por este tema são unânimes em dizer que o sistema internacional está velho e que é preciso mudar. Se as coisas correrem bem, ela [esta iniciativa] tem o potencial de mudar coisas tão importantes como o centro da globalização, a maneira como hoje encaramos a ‘global governance’, modificar o conceito de segurança para um conceito mais centrado nas pessoas e nas sociedades e não tanto nos Estados”, disse, concluindo: “Por isso é que eu digo que são ‘steps of greatness’, não digo que a iniciativa é ‘great’. São os primeiros passos para que se atinja um outro ‘arrangement’ que nos permita a todos viver melhor”.

Para Francisco Leandro, esta iniciativa tem uma importância central, tanto para a região asiática como para a região da Europa central. “É uma iniciativa do âmbito global. É uma iniciativa que vem mudar as regras do jogo do sistema internacional, é uma iniciativa que se constrói com as regras que existem e, a partir delas, procura construir um outro sistema com regras diferentes. Tem por racional o facto de a China, do ponto de vista geopolítico, apresentar um certo isolamento e esta iniciativa procura tirar proveito desse isolamento para se ligar a todos os outros actores, através de corredores de mobilidade ou através de rotas marítimas”, sublinhou o professor, acrescentando que “isso proporciona a criação de uma rede de agentes económicos e é essa rede que está no fundamento do reforço da segurança do ponto de vista da política externa chinesa”.

O interesse pelo tema começou logo em 2013, quando Xi Jinping apresentou a iniciativa. “Este é um tema que a mim, logo que a iniciativa foi lançada em 2013, me pareceu logo muito interessante e nós começámos logo a trabalhar nessa altura, mas, entretanto, começou-se a falar da integração do Delta do Rio das Pérolas e, portanto, comecei a ficar curioso sobre como é que isto jogava com toda a iniciativa ‘Uma Faixa, Uma Rota’ e sobre qual era a contribuição das regiões administrativas especiais”. Não levantando o véu sobre as conclusões do livro, Francisco Leandro disse apenas que, nos primeiros capítulos, vai tentar-se responder à questão sobre o porquê de a iniciativa contar com seis corredores terrestres e uma rota marítima e não com mais ou menos.

Anunciada em 2013 pelo Presidente chinês Xi Jinping, a iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota” visa reactivar as antigas vias comerciais entre a China, a Europa e África. “Faixa” refere-se às rotas terrestres e “Rota” à travessia marítima.