Robert Huff, ou simplesmente Rob Huff, como é mais conhecido, é o piloto com mais vitórias em Macau, recorde que alcançou no ano passado com a nona conquista no Circuito da Guia. Huff regressa a um circuito que bem conhece representando a Sébastien Loeb Racing, ao comando de um Volkswagen Golf GTI TCR, naquele que será o primeiro evento no território com as novas regras do WTCR.

TEXTO: Mark Phillips (Macau Closer)

Apesar da forte chuva que se sentiu na noite antes da grande corrida, tornando o Circuito da Guia ainda mais desafiante do que o habitual, Rob Huff alcançou no ano passado a nona vitória em Macau, entrando para a história da competição como o piloto com mais vitórias, deixando para trás Michael Rutter, piloto de motos, que tem oito vitórias. O piloto britânico juntou assim mais um título à sua extensa lista de vitórias na Guia, a primeira das quais em 2008, regressando este ano para competir na prova dos carros de turismo da FIA.

“Macau é obviamente um circuito único e tenho tido a sorte de ter vencido por nove vezes”, disse Huff em conversa com a Macau Closer, pouco antes de partir para a derradeira etapa do Campeonato do Mundo de Carros de Turismo da FIA (WTCR). “Macau é muito especial para mim e consegui desbloquear alguns elementos chave no circuito que muitos outros pilotos não encontraram. Tenho uma ligação muito especial com Macau e estou muito entusiasmado por voltar este ano”, prosseguiu.

Rob Huff regressa agora ao Circuito da Guia juntamente com o companheiro de equipa Mehdi Bennani, correndo pela Sébastien Loeb Racing ao comando de um Volkswagen Golf GTI TCR. O evento será o primeiro com as novas regras do WTCR, implementadas em 2018. “Será efectivamente o mesmo campeonato, mas os carros evoluem ao longo dos anos”, explicou Huff. “Desde que comecei a competir no Campeonato do Mundo de Carros de Turismo, em 2005, já passámos por quatro ou cinco especificações diferentes em termos de automóveis, e este ano surgiu provavelmente a maior alteração até agora”, acrescentou o britânico. “Já não há a presença dos fabricantes, portanto o que existe é praticamente 12 equipas privadas que competem com dois automóveis cada. Alguns deles competem em representação do fabricante, mas sem a presença deste”, disse.

A nova designação, WTCR, foi introduzida para reflectir a troca de TC1 para os regulamentos técnicos do TCR. Paralelamente, a alteração de status de “campeonato do mundo” para “taça do mundo” é um sinal de uma nova era para as competições internacionais dos carros de turismo, com a esperança de que regulamentos técnicos mais acessíveis aumentem o interesse dos concorrentes.

Os novos automóveis TCR irão substituir os veículos TC1 do WTCC, aumentando o leque de variedade em termos de marcas. Sete fabricantes estarão representados no campeonato de 2018 do WTCR, com automóveis de tracção dianteira impulsionados por um motor turbo com uma potência de 350-bhp. “No ano passado os carros eram TC1, com bastante aerodinâmica, mais leves, com muita fibra de carbono, mas muito caros de conduzir”, disse Huff. “Este ano houve uma mudança para uma categoria diferente, que é muito menos dispendiosa de gerir, por isso tornou-se possível competir com dois carros este ano com o mesmo orçamento que no ano passado se usava para apenas um automóvel”, sublinhou.

Noutra alteração no formato da prova do WTCC, cada evento terá agora três corridas, acrescentando-se assim mais uma comparativamente ao passado. Uma sessão de qualificação e uma corrida terão lugar na abertura, enquanto que no final manter-se-á o ‘set-up’ tradicional do WTCC: duas corridas, com a segunda a seguir o modelo de grelha invertida.

Relativamente à nova equipa e carro, Rob Huff disse: “Sébastien Loeb é um piloto de renome internacional, foi nove vezes campeão do mundo. E estamos a representar a VW com um magnífico Golf. Este carro é forte em qualquer lado, fantástico em piso molhado e especialmente adequado para os circuitos de rua”.

Regresso com esperança e confiança

O piloto britânico regressa à China com a esperança de terminar a temporada em grande, depois de alguns resultados algo desapontantes e um acidente em Portugal, em Junho. Partindo da ‘pole position’, Huff e o companheiro de equipa Bennani entraram na primeira curva lado a lado, acabando por colidir, deixando o carro do britânico em muito mau estado. “O que poderia ter sido um fim-de-semana fantástico em Portugal, com uma ‘pole position’, acabou por se tornar num desastre”, lamentou. “Foi um acidente horrível e tive algumas lesões, mas o facto de haver 27 carros envolvidos, deixando 11 completamente destruídos, e toda a gente ter saído bem, mostra o quão fortes e seguros são estes automóveis”, acrescentou. “Depois de 15 anos a balançar das paredes de cimento, é apenas mais uma parte do meu trabalho para mim. Não causou um impacto na minha confiança. Não podemos deixar que este tipo de coisas nos afectem porque se tal acontecer não faz sentido voltara a competir”, apontou Huff.

A confiança é certamente algo que o britânico irá trazer consigo a Macau, esperando que a experiência aqui adquirida possa ser novamente útil. “A confiança é a chave quando se está em competição, e o circuito de Macau pode rapidamente matar a confiança dos pilotos. Tem tudo a ver com a forma de compreender a pista, respeitá-la, saber onde estão todos os pequenos altos na estrada, onde carregar a fundo e onde não o fazer”, disse. “Muitas pessoas correram em Macau pensando que iriam sair-se bem e depois acabam por destruir os respectivos carros logo na primeira sessão, ficando fora de combate para o fim-de-semana. É um circuito que pode encorajar ou destruir um piloto em muito pouco tempo”, acrescentou o britânico.

Após vários anos a competir no Circuito da Guia, ainda existe um canto que continua a acelerar o ritmo cardíaco do piloto. “A mundialmente famosa curva do Mandarim é provavelmente a curva mais assustadora da pista. Sempre que me aproximo dela sustenho a respiração um pouco mais. Chegamos lá a cerca de 250 quilómetros por hora, reduzindo para 235. Existem paredes de cimento à volta, por isso não há espaço para qualquer erro. E depois é preciso manter a velocidade para o quilómetro seguindo até ao Lisboa”, explicou.

“Mesmo com nove vitórias nunca sabemos se estamos a fazer algo certo ou errado até passarmos cada parte. Macau está cheia de surpresas e é um sítio onde tudo pode acontecer, dentro e fora da pista”, concluiu.