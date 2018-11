Operários insurgem-se contra escolha de feriados obrigatórios

Os deputados ligados à Federação das Associações dos Operários de Macau pediram ontem no hemiciclo que o Governo não avance com o mecanismo de escolha de feriados obrigatórios. Esta solução, defendem, vai apenas beneficiar os empregadores e retirar direitos aos trabalhadores.

TEXTO: Catarina Vila Nova

A ala dos Operários exigiu ontem, no hemiciclo, durante o período de intervenções antes da ordem do dia, que o Governo abandone o mecanismo de escolha de alguns feriados obrigatórios previsto na Lei das Relações do Trabalho. Os quatro deputados com ligações à Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM) falam numa perda de direitos dos trabalhadores como consequência da sua fraca capacidade negocial perante o empregador, caso o Executivo decida avançar com esta medida. Os apelos de Ella Lei, Leong Sun Iok, Lam Lon Wai e Lei Chan U tiveram eco junto de Sulu Sou que, para além de instar também o Governo a deixar cair esta proposta, questiona quando será legislada a lei sindical.

“Esta proposta vai enfraquecer a garantia dos feriados obrigatórios de que gozam actualmente os trabalhadores e altera completamente a natureza da lei”, afirmou Ella Lei. Para a deputada, o que a preocupa não é o número dos feriados – que entende ser reduzido – mas sim a garantia do direito adquirido a gozá-los. Isto porque, defende a parlamentar, “se for permitida a negociação entre as partes, os trabalhadores dificilmente vão poder escolher, pois a sua capacidade negocial é fraca”, defendeu. “O desenvolvimento económico não é pretexto para enfraquecer as garantias dos trabalhadores. Macau é uma cidade rica mas está a retroceder quanto à garantia dos feriados obrigatórios”, atirou.

Também Leong Sun Iok fala num “desequilíbrio de poderes” com a decisão final a recair, invariavelmente, sobre os patrões. “Existe um desequilíbrio de poderes e quando se fala de negociação e flexibilidade os empregadores que têm poder para contratar e despedir é que mandam. Os trabalhadores dificilmente podem fazer alguma coisa, pois podem acabar despedidos”, alertou. O deputado entende, assim, que este mecanismo de escolha se traduz numa exploração dos direitos de descanso dos trabalhadores nos feriados obrigatórios que, consequentemente, reduz “os padrões básicos laborais de Macau”. “Os trabalhadores não vão conseguir gozar os dias de descanso quando quiserem e também não serão devidamente compensados pelo trabalho em dias de feriado obrigatório”, afirmou.

Para Lei Chan U, este mecanismo – que vai permitir que, através de acordo entre as partes, três em quatro feriados obrigatórios possam ser gozados noutros feriados – vai traduzir-se, na prática, numa “redução dos feriados obrigatórios de 10 para sete”. “Trata-se duma medida que significa uma redução das condições de trabalho e um recuo dos direitos laborais, o que é inaceitável”, declarou. “Enquanto não houver lei sindical nem negociação colectiva”, continuou o deputado, “o acordo mútuo e a negociação são apenas miragens pois os trabalhadores estão em desvantagem e não conseguem negociar com os empregadores”.

Lam Lon Wai argumenta que esta solução encontrada “é obviamente uma medida de retrocesso” que irá “afectar seriamente o sentido de feriado e do actual regime de compensação”. “Exorto fortemente o Governo a cancelar a solução de ‘em quatro escolher três’, pois não se pode reduzir os critérios em assuntos laborais com vista a proteger os legítimos direitos e interesses dos trabalhadores”, declarou.

Também Sulu Sou pediu a abolição deste mecanismo de escolha de feriados e, no contexto da revisão à Lei das Relações de Trabalho, questionou quando se vai avançar com a lei sindical. “Legislar sobre a lei sindical é uma responsabilidade constitucional que o Governo tem de cumprir para salvaguarda do direito de organizar sindicatos, de participar em greves e de negociação colectiva dos trabalhadores”, afirmou o pró-democrata.