Mick Schumacher: GP Macau “é uma corrida que qualquer piloto de F3 quer vencer”

á a postos para o Circuito da Guia, o piloto alemão disse ontem que seria “uma grande honra” juntar o seu nome à lista dos vencedores do Grande Prémio de Macau. Na apresentação da equipa que vai correr pela SJM Theodore Racing by Prema, Angela Leong disse esperar que os pilotos sejam as estrelas e que acelerem “para a glória”.

TEXTO: André Vinagre

Foi ontem apresentada oficialmente a equipa que vai correr pela SJM Theodore Racing by Prema no Circuito da Guia. Além do alemão Mick Schumacher, que se mostrou honrado por voltar a acelerar em Macau, a equipa conta ainda com outros quatro pilotos: Guangyu Zhou, Marcus Armstrong, Robert Shwartzman e Ralf Aron. Teddy Yip Jr., director executivo da SJM Theodore Racing, apontou para os primeiros lugares: “Fomos campeões do Grande Prémio de Macau em 2013 e 2015 e acreditamos que estamos em excelente forma para fazer com que a SJM Theodore Racing by Prema volte ao topo do pódio em 2018”. O filho de Yeddy Yip, que fundou a Theodore Racing em 1974, apresentou os cinco pilotos que vão correr em Macau, dizendo que são “cinco dos mais promissores talentos do desporto motorizado actual”. “Tenho a certeza que vão estar a lutar pela vitória este fim-de-semana”, acrescentou.

Mick Schumacher, filho do heptacampeão de Fórmula 1 Michael Schumacher, vai participar pela segunda vez no Grande Prémio de Macau. No ano passado terminou em 16.º lugar da classificação final, mas este ano, depois de ter conquistado o campeonato europeu de Fórmula 3, surge como um dos favoritos. “Foi realmente uma época fantástica para a equipa e estou orgulhoso por poder chegar aqui como o campeão europeu de Fórmula 3”, disse o piloto de 19 anos, acrescentando que esta “é uma corrida que qualquer piloto de F3 quer vencer”.

Para o alemão, seria uma “grande honra” inscrever o seu nome na lista dos vencedores desta competição, disse o próprio. Guanyu Zhou, o primeiro piloto chinês a vencer uma corrida de Fórmula 3, afirmou que vencer esta corrida seria especial. “É o evento pelo qual eu anseio e aquele que eu adoraria vencer, tão perto de casa”, referiu o piloto de Xangai. Ralf Aron, que ficou em terceiro lugar em Macau no ano passado, quer ir mais além: “Ficar no pódio o ano passado foi um dos pontos altos da minha carreira, por isso agora vou dar tudo para ser o vencedor”. Marcus Armstrong, que se estreia na prova, descreveu o Circuito da Guia como “lendário”, e Robert Shwartzman disse ter estado à espera deste evento durante todo o ano.

Também presente nesta conferência, Angela Leong deu destaque aos cinco pilotos da equipa: “Com os seus desempenhos fantásticos, os nossos cinco pilotos de topo irão certamente ser o foco da atenção do público, acelerando para a glória”. A directora executiva da SJM disse ainda estar feliz com a continuidade da parceria entre a empresa e a equipa. Na conferência esteve também presente Rui Cunha, secretário-geral da SJM, que recordou que as ligações entre a empresa e a equipa remontam à sua fundação, e que a parceria, feita em 2013, levou a equipa ao pódio em duas ocasiões.